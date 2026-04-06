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Rusia y un “campo de concentración digital” para vigilar a la población

Reconocimiento facial, “internet soberano”, leyes represivas y carnet digital, el sistema con el que el Kremlin controla a todos

Rusia y un “campo de concentración digital” para vigilar a la población

Putin preside una reunión del Consejo de Seguridad por videoconferencia en la residencia estatal de Novo-Ogaryovo, cerca de Moscú / AFP

6 de Abril de 2026 | 01:59
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El gobierno de Vladimir Putin ha profundizado en los últimos años un sistema de control digital que muchos analistas y activistas describen como un verdadero “campo de concentración digital”. Más que una metáfora, se trata de una infraestructura tecnológica diseñada para ejercer vigilancia total sobre la población.

Los puntos clave de cómo se ha intensificado esta vigilancia en Rusia reflejan un modelo cada vez más sofisticado. El primero es el sistema de reconocimiento facial. El país ha desplegado una red de videovigilancia con inteligencia artificial, especialmente en Moscú, que permite identificar y detener automáticamente a personas que han asistido a protestas. Además, este sistema se ha integrado con bases de datos de reclutamiento para detectar a hombres que intentan evitar el servicio militar en estaciones de metro o aeropuertos.

Otro pilar es la ley del “Soberanet” o internet soberano. El Kremlin ha trabajado para construir una infraestructura que le permita desconectar la red local del resto del mundo. Mediante tecnología de inspección profunda de paquetes (DPI), el Estado puede bloquear VPN (Virtual Private Network o Red Privada Virtual), redes sociales y sitios de noticias extranjeros con mayor eficacia. Al mismo tiempo, impulsa plataformas locales como VKontakte o RuTube, lo que facilita el acceso directo del FSB a los datos de los usuarios.

La tecnología se apoya en una legislación cada vez más restrictiva. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, se aprobaron leyes que castigan con años de cárcel cualquier acción que “desacredite a las fuerzas armadas”. A esto se suma el etiquetado de “agente extranjero”, que implica una fuerte estigmatización social, económica y legal para periodistas y activistas.

Otro elemento central es la creación de un “carnet de identidad digital”. A través del portal estatal Gosuslugi, el gobierno centraliza datos como impuestos, historial médico, multas y registros militares. Esto abre la puerta a bloqueos digitales que pueden impedir a un ciudadano vender propiedades, conducir o incluso salir del país.

A este entramado se suma una nueva fase de control: la restricción masiva del acceso a internet móvil en Moscú y otras ciudades. Desde marzo, los usuarios enfrentan bloqueos en servicios esenciales como pagos digitales, aplicaciones bancarias, mapas y mensajería. El Kremlin ha pasado de censurar sitios específicos a limitar casi por completo el acceso, permitiendo solo plataformas autorizadas mediante listas blancas.

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El argumento oficial es la seguridad frente a posibles ataques, pero las restricciones alcanzan incluso zonas sin actividad militar. Analistas como Andrei Soldatov advierten que el objetivo es modificar el comportamiento de la población y generar dependencia de canales oficiales. La imposición de la aplicación estatal Max, obligatoria para acceder a servicios públicos y educativos, refuerza este control.

Las consecuencias son tangibles: ciudadanos que no pueden transferir dinero, orientarse en la ciudad o comunicarse con normalidad. Empresas ven afectadas sus operaciones y muchos recurren a métodos tradicionales ante la falta de conectividad.

Este escenario recuerda, según expertos, a prácticas de control de la era soviética, adaptadas al entorno digital.

Mientras crece el malestar, especialmente entre los jóvenes, el Kremlin responde con más vigilancia y detenciones preventivas. El resultado es un ecosistema donde la tecnología, lejos de ampliar libertades, se convierte en una herramienta central de control social, consolidando un modelo en el que la privacidad es cada vez más inexistente y la información circula bajo estricta supervisión estatal.

 

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