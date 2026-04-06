Un hombre tomó de rehén a una pasajera en la estación de Temperley y se entregó tras una hora de tensión

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El hecho ocurrió en la estación Temperley, donde personal de la Policía Federal y Bonaerense realizaron un operativo de emergencia
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Un hombre armado se subió a una formación del tren Roca en la estación Temperley, tomó de rehén a una pasajera y los ramales de Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley estuvieron interrumpidos
Fuentes informaron que el hecho se registró a las 15:11 en el tren 3210 que circulaba por el anden 2, donde el implicado se negó a ser identificado por personal de la Policía Federal, se atrincheró en el último vagón y amenazó a la víctima.
Los federales y agentes de la Bonaerense rodearon la zona, evacuaron a los usuarios y rescataron a la mujer que permaneció retenida.
A las 16:20, el agresor cesó en su actitud, se entregó a las autoridades y quedó detenido, al tiempo que los ramales Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley volvieron a funcionar con normalidad.
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