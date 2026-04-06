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El Mineiro de Domínguez volvió a ganar en el Brasileirao

El Mineiro de Domínguez volvió a ganar en el Brasileirao
6 de Abril de 2026 | 02:17
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Continuó ayer la 10ma. fecha del Brasileirao y se destacó la victoria 2-1 de Atlético Mineiro sobre Athletico Paranaense, resultado que lo saca de los últimos puestos y por primera vez lo pone en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Ganaba 2-0 pero se le complicó en el final. Sufrió un poco pero festejó igual. En tanto, Flamengo goleó 3-1 a Santos (Ze Ivaldo e/c, Jorginho y Paqueta) y Chapecoense empató 1-1 con Vitoria. Manda Palmeiras y lo sigue San Pablo.

 

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