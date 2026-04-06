Dos partidos bajan el telón de la fecha en el Apertura

La decimotercera fecha del Apertura llega a su fin esta noche cuando minutos antes de la medianoche, Andrés Merlos pite el final en Alta Gracia en el duelo entre Instituto y Defensa. Más temprano en La Paternal Juniors recibe a Banfield.

Desde las 19 en el Pesebre del fútbol argentino, el Bichito Colorado recibe al Taladro con el arbitraje de Pablo Echavarría. Los dirigidos por Nicolás Diez acumulan tres victorias consecutivas, y no pierde hace 6 partidos. Por su parte, los del sur del Conurbano bonaerense vienen de vencer a Tigre y dejar en el camino a Real Pilar por Copa Argentina.

Por otro lado, a partir de las 21.15 en Córdoba, la Gloria que viene de caer ante Boca en La Bombonera, pero de clasificar a los 16avos del certamen federal tras dejar en el camino a Atlanta, recibe a un Halcón envalentonado que acumula 12 partidos sin caer. Y que con un triunfo puede quedar como único líder.