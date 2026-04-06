Práctica, viaje y el itinerario de Estudiantes

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Estudiantes tendrá esta mañana su última práctica en el Country Club de City Bell antes de su viaje a Colombia, para lo que será su debut en la Copa Libertadores. Con algunos interrogantes por resolver, Alexander Medina busca definir el once antes de embarcar a tierras cafeteras.
El plantel albirrojo se reunirá por la mañana en el predio Mariano Mangano, donde realizará una series de trabajos, y luego quedará concentrado. De acuerdo a lo estipulado, la delegación estudiantil emprenderá viaje a las 17.30 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y arribará pasadas las 23 a la Ciudad de la eterna primavera.
Ya en Colombia, el plantel se alojará en el Hotel San Fernando Plaza, ubicado en el exclusivo sector de la Milla de Oro en El Poblado, al sur de Medellín, una zona financiera, comercial y de entretenimiento muy turística. El mismo se encuentra aproximadamente a 17 minutos del Estadio Atanasio Girardot.
Por su parte, el martes, Estudiantes realizará la última práctica con miras al partido ante el DIM, donde el DT confirmará el posible equipo. Cabe informar que el entrenamiento se desarrollará en el Estadio Polideportivo Sur, recinto ubicado en el Municipio de Envigado, donde el equipo con nombre homónimo hace las veces de local en la máxima categoría del fútbol colombiano.
Por último, luego del partido ante Independiente Medellín, Estudiantes permanecerá hasta el jueves cuando pegue la vuelta para La Plata. Sin embargo, antes del regreso, el plantel se entrenará en Colombia, y una vez finalizado retornará al país.
De esta manera, con todo en regla, el Pincha se prepara para afrontar su debut en la Copa Libertadores ante el Rojo Paisa. Sin confirmaciones respecto al equipo, lo cierto, es que Fernando Muslera volverá a la titularidad lo mismo que Gastón Benedetti y Guido Carrillo. En tanto que Adolfo Gaich estará en el banco de suplentes porque ya está recuperado.
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