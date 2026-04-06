Engañó a la encargada de un local para quitarle un celular en Los Hornos

Un particular robo tuvo lugar en un comercio de La Plata, donde un hombre se hizo pasar por cliente para sustraer un celular sin levantar sospechas.

El episodio ocurrió en un local de ropas ubicado en 137 entre 60 y 61, en la localidad de Los Hornos. Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del negocio.

Ahora, las imágenes son clave para intentar identificarlo.