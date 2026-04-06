Sigue sin bajar el elevado número de femicidios en el país

Los datos ofrecidos ayer en este diario, acerca de que la violencia de género en el país sigue cobrándose vidas, al punto de que en el primer trimestre de 2026 se produjeron 73 femicidios, es decir un promedio alarmante de una muerte cada 29 horas –y de 263 tentativas de homicidios- evidencian la magnitud del riesgo que enfrentan las mujeres y personas de género diverso.

Las referencias ofrecidas por el Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá destacan que la mayor cantidad de casos se registró en la provincia de Buenos Aires, números que colocan al primer Estado argentino como la jurisdicción más afectada por este flagelo

El informe destaca que el vínculo entre víctima y agresor sigue siendo mayoritariamente cercano: el 51 por ciento de los asesinatos fueron cometidos por parejas o exparejas, el 16 por ciento por familiares directos o indirectos, el 6 por ciento por conocidos de la víctima y el 11 por ciento por sicarios o bandas mafiosas. Solo un 5 por ciento fue perpetrado por desconocidos, mientras que en un 11 por ciento de los casos el vínculo no pudo ser establecido.

También el observatorio alertó sobre la repetición de patrones que ya se habían detectado en 2025 en que la provincia de Buenos Aires registró 78 víctimas de femicidios, dejando una tasa de 0,88 asesinatos cada 100.000 mujeres, mientras que se iniciaron más de 146 mil causas penales vinculadas a violencia familiar y de género. La comparación muestra que, a pesar de los años de denuncias y legislación específica, así como de la gran incidencia mediática alcanzada por este tema, la tasa de crímenes por género permanece elevada y los mecanismos de prevención y protección siguen mostrando grietas preocupantes.

El atraso mayor parece seguir estando en el plano cultural, con una sociedad que aún no ha comprendido los diversos grados de violencia y discriminación que siguen acechando y segregando a las mujeres. Pese a que, como se dijo, hay pasos muy positivos, persisten sin duda errores y omisiones en las estrategias educativas y sociales para combatir la violencia de género.

Es verdad que faltan dar pasos efectivos hacia la vigencia de una nueva visión sobre el tema y, seguramente, corregir algunos rumbos institucionales.

Pareciera entonces imprescindible que se consoliden valores a partir de una educación temprana sobre los niños y jóvenes, tanto en el seno de las familias como, fundamentalmente, en las escuelas, que sea comprensiva de lo que hace falta para igualar totalmente los derechos y garantías de las mujeres y los varones. Aquí, como en pocos otros temas, rige el principio de que lo que se aprende o desaprende en la infancia suele quedar para siempre.