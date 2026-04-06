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Borracho, se metió con su auto en la habitación donde dormía un joven

Borracho, se metió con su auto en la habitación donde dormía un joven
6 de Abril de 2026 | 02:40
Edición impresa

Un hombre que manejaba alcoholizado protagonizó un violento accidente en la localidad salteña de Metán, donde chocó contra una vivienda y embistió a una adolescente de 15 años, que dormía en su habitación.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del sábado en el cruce de las calles Rivadavia y Santa Fe del barrio Nuevo Hogar. Al parecer venían haciendo picadas.

 

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