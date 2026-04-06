Borracho, se metió con su auto en la habitación donde dormía un joven

Un hombre que manejaba alcoholizado protagonizó un violento accidente en la localidad salteña de Metán, donde chocó contra una vivienda y embistió a una adolescente de 15 años, que dormía en su habitación.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del sábado en el cruce de las calles Rivadavia y Santa Fe del barrio Nuevo Hogar. Al parecer venían haciendo picadas.