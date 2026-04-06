Vándalos de madrugada en un negocio de San Carlos

Delincuentes rompieron un vidrio e ingresaron a una pinturería del rubro automotor ubicada en Avenida 131 entre 39 y 40. Fue durante la madrugada de ayer.

El dueño, que se encontraba de viaje por Semana Santa, fue alertado por un empleado y al llegar constató daños en el frente del comercio.

Ya en el interior, verificó el faltante de tres hidrolavadoras, una aspiradora/sopladora y 55.000 pesos en efectivo de la caja registradora.

Las cámaras del local registraron el hecho. Pasó cerca de las 05.00 cuando tres hombres provocaron el estallido de la vidriera, uno ingresó y, en apenas un puñado de minutos, escaparon con los elementos de mención.

Ahora interviene la Policía y se aguarda el aporte de las imágenes para avanzar en la identificación de las autores del audaz golpe, que siguen prófugos.