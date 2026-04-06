Demoraron a un menor por una tentativa de robo

6 de Abril de 2026 | 02:43 Edición impresa

Un adolescente de 16 años fue detenido en La Plata luego de ser sorprendido mientras intentaba robar una motocicleta en la zona del Bosque.

El hecho ocurrió en Diagonal 113 entre 116 y 117, en el marco de un operativo de seguridad desplegado por el partido entre Gimnasia y Huracán.

Según informaron fuentes policiales, efectivos que realizaban patrullajes preventivos advirtieron a dos jóvenes mientras forzaban el sistema de arranque de una moto. Además, el rodado presentaba el “pitón” violentado.

Al notar la presencia policial, ambos sospechosos escaparon en distintas direcciones, pero los agentes iniciaron una persecución a pie y lograron aprehender a uno de ellos, quien ofreció resistencia.

Durante el procedimiento, se secuestró una motocicleta Zanella ZB y una “yuga”, un dispositivo casero utilizado para forzar arranques.

La víctima del hecho fue identificada como una joven de 26 años, domiciliada en Ensenada.