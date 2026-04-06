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Policiales |Crece la conmoción en San Cristóbal, Santa Fe

Se cumple una semana de la masacre en una escuela

Mientras la comunidad educativa sigue en shock, el tirador permanece alojado en un instituto. No será sometido a un proceso

Se cumple una semana de la masacre en una escuela

Ian Cabrera, el menor asesinado en la escuela por otro alumno / web

6 de Abril de 2026 | 02:45
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Hoy se cumple una semana del tiroteo fatal en una escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal, que dejó a un adolescente fallecido. Como se sabe, hubo grandes avances respecto a la investigación, pero la falta de vigencia en la nueva ley penal juvenil provoca que el chico acusado no pueda ser juzgado, ni siquiera imputado.

El lunes 30 de marzo, como todas las mañanas, Gino C., de 15 años, fue a la Escuela Nº 40 de San Cristóbal, pero en esta ocasión, lo que llevaba consigo no eran carpetas y útiles, si no una escopeta con la que mató a Ian Cabrera e hirió a otros ocho alumnos.

“¡Sorpresa!” fue lo que gritó el acusado antes de disparar. El ataque no terminó en una masacre por el tipo de arma utilizada (que debía recargarse de forma constante y manual) y por el heroísmo de un auxiliar que lo redujo para evitar que siga disparando.

En un comienzo de la investigación se creyó que el ataque estaba relacionado al bullying que sufría Gino C., pero luego se dieron a conocer datos que revelaban problemas intrafamiliares, los cuales llevaron al adolescente a intentar suicidarse anteriormente.

El dolor de la realidad y crueldad son los ejes de esta causa, que tiene al acusado en un instituto de menores en la ciudad de Santa Fe. Junto a él está su papá, mientras que su mamá regresó a San Cristóbal para tratar de encontrar respuestas a un caso que pareciera de película.

Para los fiscales, las pruebas demostrarían que hubo una planificación y que el trasfondo del caso “está atravesado por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales y familiares”.

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Pese a que la investigación continúa y que a principios de marzo se publicó en el Boletín Oficial la nueva Ley Penal Juvenil aprobada por el Congreso, el chico no podrá ser juzgado. Esto se debe a que el artículo 52 de la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, indica que el régimen “entrará en vigencia a los 180 días” de su publicación, por lo que todavía no se cumplió el plazo estipulado.

De igual modo, como ocurre en todos los casos donde hay menores involucrados, se concretó la audiencia de atribución de cargos. La misma se realizó en los Tribunales de Santa Fe y allí el adolescente supo la acusación en su contra por el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego.

En este marco, se dictaminó que es no punible, pero continuará en el instituto de menores hasta alguna modificación de la Justicia.

Mientras continúa la conmoción por el caso.

 

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