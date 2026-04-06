Vuelven las clases a colegios y facultades de la Universidad

Tras otra semana sin clases por paros de docentes y nodocentes y feriados, regresa hoy la actividad en los colegios y facultades de la Universidad Nacional de La Plata. De todos modos, no será una semana completa, porque el miércoles habrá un paro nodocente que podría complicar las actividades escolares y académicas.

Los gremios docentes y nodocentes Adulp y Atulp desarrollan un plan de lucha en reclamo de urgentes mejoras salariales, paritarias libres y la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que incluso tiene un dictamen a favor para que se ponga en marcha.