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La Ciudad |Fuerte participación de fieles en la ciudad

Con misas de Pascua cerró la Semana Santa

Con misas de Pascua cerró la Semana Santa

el arzobispo gustavo carrara presidió la misa de pascua de resurrección en la catedral / roberto acosta

6 de Abril de 2026 | 02:58
Edición impresa

El Arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, presidió la misa de Pascua de Resurrección en la Catedral de La Plata, en el final de la Semana Santa que se vivió con múltiples actividades en la arquidiócesis local.

Misas similares se realizaron en los diferentes templos de la Región, con un mensaje claro de paz y esperanza.

En la Catedral hubo gran asistencia en la misa central de las 12, donde monseñor Carrara estuvo al frente de la misma.

Tal como ocurrió en el templo mayor de la Ciudad, las parroquias estuvieron colmadas de gente en el último día de Semana Santa, tras la Vigilia Pascual del sábado a la tardecita se hizo lugar a la misa de Resurrección del domingo.

El mensaje en esta Semana Santa estuvo focalizado en la paz y en la ayuda a los vulnerables. Hubo un fuerte llamado del arzobispo en cada mensaje que brindó en todas las actividades que participó a lo largo de una intensa agenda en la Ciudad.

 

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