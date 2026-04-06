Uno por uno

6 de Abril de 2026 | 02:07 Edición impresa

TOMAS GALVAN (8)

Tuvo una tarde soñada, convirtió sus primeros dos goles, y fue determinante en el juego y resultado de River. Muy participativo con llegadas al área y una gambeta que abrió los caminos para los ataques de su equipo. Mostró una gran proyección, con chispazos, lastimando las espaldas de los defensores y generando errores forzados.

RIVERO, LE FALTÓ SEGURIDAD Y SOLIDEZ EN LA MARCA (5)

No fue la mejor noche de Rivero, que mostró algunas dudas en la marca y le costó afirmarse. Pese a que el rival no exigió demasiado, no mostró la solidez de partidos anteriores.

CORRECTO ARBITRAJE Y SIN EXABRUPTO DE FALCÓN PÉREZ (5)

Mantuvo el control del partido, con algún que otro error de apreciación, pero buena gestión del ritmo y de la toma de decisiones, dejando jugar sin cortar en exceso.

Santiago Beltrán (6)

Respondió de gran manera las pocas veces que le llamó la atención el Pirata.

Fabricio Bustos (5)

Poca intervención en el primer tiempo. El ingreso de Meza potenció su proyección en ataque.

Lucas Martínez Quarta (7)

Sumó en la recuperación, y manejó correctamente la salida de su equipo desde el fondo.

lautaro rivero (5)

Tuvo un primer tiempo irregular con algunos desacoples. Sufrió los desbordes de Zelarrayán, y no mostró seguridad.

matías viña (5)

No se desentendió del juego. Pero no lució ni defraudó. Le falta

anibal moreno (5)

No gravitó. Tampoco pudo aportar creación del juego en mitad de cancha.

fausto vera (6)

Prolijo primer tiempo, de menor a mayor. Durante el complemento aportó en la creatividad.

facundo colidio (6)

Tuvo una primera mitad apagada. Después del gol mostró una versión más participativa y desequilibrante.

tomás galván (8)

Por acompañar en ataque se llevó un premio doble, dos goles. Estuvo punzante y lastimó las espalda de los defensores rivales. Mantuvo siempre su rendimiento, y salió ovacionado.

Ian Subiabre (6)

Se movió por todo el ancho del frente de ataque buscando generar errores forzados en el rival. Mermó en el complemento

sebastián driussi (7)

Muy activo en ataque, con varias oportunidades. Fue muy influyente en el juego pero no dejó su huella en el resultado, ya que no estuvo preciso en la definición. Gran partido.

Ingresaron

Juan Meza (6)

Entró bien. Se filtró rompiendo líneas en la ofensiva.

facundo gonzález (5)

Buenas corridas por el andarivel izquierdo.

juan fernando quintero (6)

Apareció en los momentos que el equipo lo necesitó, con visión amplia de juego y cambios de frentes formidables.

nahuel Freitas (-)

Tuvo algún que otro contacto con el balón, pero el poco tiempo en cancha no le permitieron mostrar su explosividad.

Lautaro Pereyra (-)

Hizo su debut como profesional ingresando en el final. No tuvo mucho que hacer.

Promedio

5,90