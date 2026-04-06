Denuncian talas y mutilaciones de árboles

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Un foro vecinal planteó “irregularidades” en el tratamiento de ejemplares. Respuesta de la Comuna ante los casos planteados
El Foro en Defensa del Árbol advirtió sobre talas y mutilaciones en distintos puntos del Casco Urbano, incluyendo los históricos naranjos del Palacio Municipal. Señalan que se está incumpliendo el fallo judicial de 2024.
Desde el Foro en Defensa del Árbol emitieron un comunicado en el que denunciaron la desprotección del patrimonio arbóreo de la ciudad.
Según detalló la organización vecinal recientemente se registraron cuatro casos concretos en el casco céntrico donde “abiertamente se incumplieron no solo la ley de arbolado público, sino también el fallo judicial” que se dictó en noviembre de 2024, el cual apuntaba específicamente a proteger los ejemplares de la ciudad.
Los episodios señalados por el Foro tuvieron lugar en las esquinas de avenida 7 y 63, en calle 12 entre 67 y 68, y en 53 y 10.
Sin embargo, el caso que mayor impacto generó por su ubicación fue el registrado en la propia manzana del Palacio Municipal, donde, según indicaron, los históricos naranjos “han sido desfigurados por la poda”.
Las intervenciones irregulares registradas consisten en “talas, mutilaciones y desgarros”.
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Estas acciones, alertan desde la organización, continúan dejando al arbolado público urbano “desprotegido y depredado”. .
Desde la Municipalidad informaron que el “naranjo de la vereda del Palacio municipal se encontraba en estado de retroceso con un 80% del follaje seco, y se realizó una poda de limpieza, para estimular un rebrote.
Con respecto al “Almez de la esquina de 68 y 12, presenta un rajadura de su tronco principal con peligro de caida”, y en este caso se realizo “un descope para una posterior extraccion”. En tanto, sobre el “Tilo totalmente seco de 7 y 63, con peligro de caída fue descopado”.
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