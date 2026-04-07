La imagen de Milei volvió a caer y pasó al frente la de Patricia Bullrich

Cerca del 60 por ciento de los argentinos consideró en marzo negativa la situación económica del país, un 12 por ciento más que quienes opinaban así en febrero, mientras que la imagen positiva del presidente Javier Milei cayó siete puntos del segundo al tercer mes del año. Los datos están incluidos en una encuesta de la consultora Zentrix, realizada sobre un total de 1.198 entrevistados entre el 10 y el 19 de marzo último, y con un margen de error de +/- 2,83 por ciento.

En materia de imagen positiva, la muestra indica que, dentro del ámbito oficialista Milei ya no es la figura mejor evaluada, al ser superado por la senadora nacional y ex- ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Milei registra, según el sondeo, un 40,3 por ciento de imagen positiva, cuando un mes antes tenía un 47 por ciento -siete puntos porcentuales de pérdida- y también empeoró en cuanto a imagen negativa, que fue del 51 por ciento en marzo, cinco puntos por encima del 46 por ciento de febrero.

Bullrich registró según este sondeo una imagen positiva superior al mandatario, con un + 42,7 por ciento y también logró una imagen negativa más baja, con un 50,3 por ciento.

La situación económica

En otros rubros abarcados por la encuesta, con números preocupantes para el Gobierno, un 59,7 por ciento consideró en marzo que la situación económica del país es “negativa”, un empeoramiento de casi 13 puntos respecto de febrero, cuando era del 47 por ciento.

Además, la aprobación sobre el Gobierno de Milei quedó en 38,5 por ciento con una desaprobación en alza que alcanzó al 53 por ciento. En febrero esos rubros habían dado según Zentrix 45 por ciento de positiva y solo 44 por ciento de negativa, con saldo positivo en el diferencial de ambos conceptos.

Asimismo, ante otra pregunta, un 83,9 por ciento aseguró que su salario “no” le está ganando a la inflación.

Respecto de la oposición, la encuesta midió en el peronismo a Axel Kicillof, a quien la consulta le otorgó números más bajos que a Milei y Bullrich.

El gobernador bonaerense, que avanza con una posible candidatura presidencial desde el Movimiento Derecho al Futuro, registró una imagen positiva de 33,8 por ciento y una negativa de 57,3 por ciento, con un diferencial negativo de más de 23 puntos.