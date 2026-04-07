Restituyen artículo clave de la reforma laboral

Alerta “Amarillo” en La Plata por lluvias: cómo seguirá el clima en las próximas horas
Alerta “Amarillo” en La Plata por lluvias: cómo seguirá el clima en las próximas horas
Otra escena de muerte en La Plata que arroja enormes interrogantes
Desde las vacaciones hasta la factura del gas: robó la tarjeta de su compañera, hizo compras y fue detenida en La Plata
Un piquete en la rotonda de la Autopista afectará el tránsito y el acceso a la Autopista La Plata
Tras el fin de ciclo de Zaniratto en Gimnasia, ¿quién lo reemplaza?: los nombres en carpeta
VIDEO. Tan Biónica cierra el año en La Plata con un show en el Estadio UNO
El regreso a casa complicado en La Plata: paradas explotadas y bronca de pasajeros bajo la lluvia
Qué hay en el "lado oscuro" de la Luna: los nuevos avances de Artemis II
Vuelven las clases en la Secundaria Nº3 de Los Hornos: cómo será el regreso tras la detección de asbesto
Convocan a una clase pública frente al departamento de Manuel Adorni en el centro de La Plata
Trump amenazó con destruir Irán si no reabre el estrecho de Ormuz: "Todo el país podría ser eliminado en una noche"
Milei encabezó una reunión de Gabinete y mostró una nueva señal de apoyo a Adorni
Explosivo descargo de Zaniratto: "Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento"
La Comuna gestiona la recolección de residuos en zonas de la periferia: el nuevo mapa
Cerró "La maderera de la suerte": otro histórico negocio de La Plata que bajó sus persianas
VIDEO. Agostina Páez reveló como fue el respaldo de Juan Darthés tras su detención en Brasil
Un hombre tomó de rehén a una pasajera en la estación de Temperley y se entregó tras una hora de tensión
La Zona Oeste de La Plata, descontrol total de motos: "Pensé que no iba a salir de ahí"
“La misión fue un éxito”, lo que dejó Atenea y el trabajo que sigue
La Justicia pidió más información sobre propiedades y viajes de Adorni
La figura de Colón de Santa Fe que presentó a su novio y rompe tabúes en el fútbol argentino
VIDEO. Miedo en el Parque de la Costa: se soltó una cadena y quedaron todos colgando durante 20 minutos
Torre Meydan, el próximo hito de Yacoub Real Estate & Developers: así es el exclusivo dúplex que redefine la vida en altura en La Plata
EN VIVO - ¡Lunes histórico! Minuto a minuto, el sobrevuelo de Artemis II sobre el lado oscuro de La Luna
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Tras su separación, Pachu Peña compartió la primera imagen con su novia 20 años más joven
Hermoso posteo de Úrsula Corberó junto al Chino Darín y su hijo Dante: “Tanto amor no me cabe”
La deuda del Congreso con la Provincia, que lleva al estancamiento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Es el que establece el cálculo de los intereses de las indemnizaciones, al que la nueva ley aporta un techo máximo
El juez del juzgado del Trabajo N°63, Raúl Ojeda, repuso ayer el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral (27.802) que establece que los intereses de indemnizaciones se calcularán con la aplicación de la tasa pasiva del Banco Central (BCRA) como base, pero con un techo máximo equivalente al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más el 3 por ciento anual, con el objetivo de actualizar los créditos laborales judicializados.
Según la reforma laboral, esta combinación (CER más 3 por ciento) funciona como el límite máximo legal para los cálculos en procesos laborales y pretende evitar la capitalización excesiva de intereses, que ocurría anteriormente con otros mecanismos.
Esta medida se incluyó para dar previsibilidad a las empresas sobre el costo final de los juicios laborales y eliminar las deudas, debido a que muchos empresarios señalaron que se vuelven “impagables” por las tasas de interés judicial previas. “Un nuevo análisis de la cuestión me lleva a revocar por contrario imperio la medida adoptada en forma cautelar y reiterar que el análisis de fondo se difiere para el momento de la sentencia definitiva”, explicó el juez en el reciente fallo.
Ojeda detalló que un estudio de la Red Académica de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina consideró que la medida que él tomó perjudicaba a los trabajadores, ya que existen varias provincias en las que la doctrina legal establece sistemas de actualización de deuda con impacto menor que el establecido en la nueva ley.
La reforma también habilita que, en ciertas sentencias judiciales, las indemnizaciones puedan pagarse en hasta 12 cuotas.
Alcanza a PyMEs o personas físicas, y hasta seis cuotas para grandes firmas o multinacionales.
LE PUEDE INTERESAR
Ingenieros advierten por el freno de obras públicas
LE PUEDE INTERESAR
Cierre de campaña de la conducción de UPCN
A partir de ahora, el Banco Central habilitará una calculadora oficial para que se apliquen estos nuevos parámetros en juicios laborales por indemizaciones.
El lunes pasado, Ojeda dictó una medida cautelar innovativa en la que hizo lugar a un pedido de la central obrera para suspender 82 artículos de la ley 27.802. De inmediato, el Ministerio de Capital Humano anunció que apelaría la decisión. Tras la decisión de ayer de Ojeda, aún quedan 81 artículos en suspenso. Son el núcleo de la reforma que impulsó el gobierno de Javier Milei.
El fallo frenó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros puntos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí