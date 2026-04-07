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La Ciudad |Primer día de recorte de servicios por el aumento del gasoil

Esperas y micros que no paran: la baja frecuencia ya está en la calle

Usuarios denunciaron demoras de hasta dos horas en las paradas, unidades colmadas y fallas en los horarios de las apps

7 de Abril de 2026 | 02:18
Edición impresa

“Un desastre, un desastre”. La frase se repitió en distintas paradas de la Ciudad y sintetizó el malestar en el primer día con reducción en la frecuencia de los micros. Desde temprano, los pasajeros se encontraron con largas esperas, unidades colmadas y una rutina completamente alterada.

Una de las situaciones más críticas se vivió durante la mañana. “Mi hija toma el micro a las 6:30 y eran las 8:50 y seguíamos esperando. Pasaban llenos y no paraban”, contó Alejandra Casali, una vecina del Barrio Aeropuerto. La urgencia terminó empujando una decisión inevitable: “tenía examen y tuvo que ir en una aplicación, pero ya llegó tarde”.

Según relató, en su zona las unidades dejaron de circular cada 10 minutos para hacerlo cada 20 o incluso 25. “Encima que pasan menos, vienen llenos”, agregó.

Aunque el impacto se hizo más visible en las últimas horas, varios usuarios coinciden en que el problema no es nuevo. “La baja frecuencia hace rato que se nota”, explicó Carolina Torres, pasajera habitual de los ramales 202 y el Oeste. “El año pasado había mucha más frecuencia. Desde principio de año hay demoras, pasan llenos y no te llevan”, señaló.

Mi hija toma el micro a las 6:30 y eran las 8:50 y seguíamos esperando. Pasaban llenos y no paraban a nadie. Terminamos pagando un coche de aplicación pero igual llegó tarde”

Alejandra Casali Vecina del Barrio Aeropuerto

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A la incertidumbre se suma la falta de previsibilidad. “Las aplicaciones no están dando una respuesta certera. Los horarios ahora son una lotería”, cuestionó otra usuaria, que esperaba el colectivo para trasladarse de un trabajo a otro. “Necesito que los tiempos sean correctos y no está viniendo”, remarcó.

En ese sentido, algunos apuntaron también a problemas estructurales del sistema. “Hay una mala distribución de los horarios y recorridos. Se junta mucha gente en una misma parada para varias líneas”, indicó Jesús Viera, docente que utiliza el micro diariamente. Además, mencionaron cambios en ciertas paradas que, si bien buscaron ordenar el tránsito, terminaron concentrando aún más la demanda.

Hay una mala distribución de los horarios y recorridos. Se junta mucha gente en una misma parada para varias líneas. Resulta muy difícil e incómodo tomar el micro en esas condiciones”

Jesús Viera Docente y pasajero frecuente

El malestar crece en un contexto en el que el costo del transporte también viene en aumento. “Subió el boleto la semana pasada y ahora esto. Se suma todo”, resumió otra pasajera.

Detrás de la postal cotidiana hay un conflicto de fondo. Tal como se anticipó en los últimos días, las empresas decidieron reducir las frecuencias como respuesta al fuerte aumento del gasoil y al desfasaje entre costos e ingresos del sistema.

Las aplicaciones de los servicios de micros no están dando una información certera. Los horarios ahora son una lotería y nos complica a los usuarios que necesitamos cumplir horarios”

Carolina Torres Maestra y usuaria

La medida no es uniforme: cada compañía aplica recortes según su situación, lo que genera un escenario imprevisible.

En ese marco, las autoridades municipales ya anticiparon que podrían aplicar intimaciones o sanciones si se confirma que las empresas modifican el servicio, lo que suma otro capítulo a un conflicto que sigue abierto. Mientras tanto, en la calle, el efecto es inmediato. Paradas cargadas, viajes inciertos y más esperas.

 

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entre el clima y las filas eternas, la vuelta a casa estuvo muy complicada durante la jornada / el dia

Alejandra Casali Vecina del Barrio Aeropuerto

Jesús Viera Docente y pasajero frecuente

Carolina Torres Maestra y usuaria

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