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Información General |A más de 400 mil kilómetros de casa: récord y recuerdos en la misión de la Nasa

Hito de Artemis II: la misión más lejana de la Tierra

Cuatro astronautas hicieron historia al alcanzar la mayor distancia jamás lograda desde nuestro planeta. Los avances que permitirían futuras misiones a Marte

Hito de Artemis II: la misión más lejana de la Tierra

el comandante Reid Wiseman observa la Tierra desde una ventana a bordo de la nave espacial Orion Integrity / AP VÍA NASA

7 de Abril de 2026 | 02:32
Edición impresa

La misión NASA Artemis II volvió a escribir una página histórica en la exploración espacial. Este lunes, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieron en los seres humanos que más lejos han viajado de la Tierra, superando el récord establecido en 1970 por la misión Apolo 13.

A bordo de la nave Orión, la tripulación alcanzó una distancia máxima de más de 406.000 kilómetros, consolidando este vuelo como el más lejano realizado por humanos. El logro se produjo en el marco de un sobrevuelo lunar histórico, el primero tripulado en más de cinco décadas.

El objetivo de Artemis II no es alunizar, sino probar sistemas clave para futuras misiones. Durante aproximadamente diez días, la nave rodeará la Luna y regresará a la Tierra, validando la capacidad humana para operar en el espacio profundo.

Un récord histórico con mirada al futuro

El nuevo récord no solo tiene valor simbólico, sino también estratégico. Superar la marca del Apolo 13 implica avanzar en el desarrollo de tecnologías que permitirán futuras misiones a Marte.

Durante el sobrevuelo, los astronautas iniciaron observaciones científicas y capturaron imágenes inéditas de la superficie lunar, incluyendo su cara oculta. Estas tareas son fundamentales para comprender mejor la geología del satélite.

Además, la misión incluyó momentos críticos, como la interrupción de comunicaciones al pasar detrás de la Luna, un fenómeno previsto debido al bloqueo de señales. Este tipo de pruebas resulta clave para futuras operaciones más complejas.

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Imágenes inéditas y desafíos

La tripulación destacó la calidad visual del entorno lunar. Desde la nave, los astronautas pudieron observar simultáneamente la Tierra y la Luna, una imagen poco habitual que evidencia la magnitud del viaje.

Christina Koch señaló que la Tierra, aunque más pequeña en perspectiva, se percibe más brillante debido a su mayor capacidad de reflejar la luz solar. Este fenómeno, conocido como albedo, resalta las diferencias entre ambos cuerpos celestes.

En paralelo, la NASA transmitió imágenes en directo captadas desde los paneles solares de la nave, aunque advirtió que la calidad puede variar por limitaciones técnicas y de comunicación.

El satélite Atenea y el aporte platense

Tras su despliegue en la misión Artemis II, el satélite Atenea cumplió exactamente su objetivo: operó durante unas 20 horas en el espacio profundo, alcanzó hasta 73.000 km de distancia, transmitió todos los datos previstos —sobre radiación, navegación GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) y comunicaciones— y finalizó su misión de forma exitosa. Actualmente ya no está operativo: el trabajo continúa en tierra, donde los equipos analizan en detalle la información obtenida para futuras aplicaciones en exploración cislunar.

El rol de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata fue decisivo y estructural. A través del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) aportó la ingeniería de sistemas, estructura y control térmico, mientras que el grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) desarrolló el “cerebro” del satélite: comunicaciones, computadora de a bordo, receptor GNSS y, sobre todo, la electrónica que gestiona la energía. En síntesis, aunque otros organismos proveyeron paneles y baterías, la UNLP diseñó el sistema que hace funcionar todo el satélite, permitiendo su autonomía y el éxito de la misión.

Un homenaje emotivo

Más allá del logro técnico, la misión estuvo marcada por un momento profundamente humano. La tripulación decidió nombrar un cráter lunar en honor a Carroll, la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman.

El anuncio fue realizado por el astronauta canadiense Jeremy Hansen, quien describió el sitio como “un punto brillante en la Luna”.

El gesto generó emoción entre los tripulantes, quienes recordaron a sus seres queridos en un instante íntimo en medio del histórico viaje.

El homenaje refleja el costado humano de la exploración espacial, donde los avances científicos conviven con historias personales que trascienden la misión.

Un puente entre generaciones

La jornada también estuvo atravesada por un mensaje póstumo de James Lovell, legendario astronauta del Apolo 13, quien falleció en 2025. Su saludo, grabado antes de morir, fue reproducido durante la misión, uniendo simbólicamente dos eras de la exploración lunar.

“Bienvenidos a mi viejo vecindario”, expresó Lovell, en un mensaje que emocionó a la tripulación y reforzó la continuidad histórica del programa espacial.

Con Artemis II, la humanidad no solo vuelve a mirar a la Luna, sino que da un paso firme hacia misiones más ambiciosas. El regreso del vuelo tripulado al entorno lunar marca el inicio de una nueva etapa en la exploración del espacio.

 

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los astronautas de la NASA, Reid Wiseman (comandante), el Canadiense Jeremy Hansen, Christina Koch (especialista) y Victor Glover (piloto) / AP

el comandante Reid Wiseman observa la Tierra desde una ventana a bordo de la nave espacial Orion Integrity / AP VÍA NASA

La imagen proporcionada por la NASA muestra la Luna en una fotografía tomada por la tripulación de la misión Artemis II / X @NASA

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