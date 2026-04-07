Siguen los cruces: la ex mujer del fundador de ABES denunció una maniobra en su contra

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Mientras se agiganta el expediente que investiga una presunta estafa por la no entrega de departamentos comercializados en La Plata por cifras millonarias, Lucrecia Villar Loos atacó un acta clave donde aparece su firma: “En esa fecha estaba en Brasil”
El escándalo por las presuntas estafas vinculadas a la venta de departamentos de ABES en La Plata no deja de escalar. El expediente judicial suma cada vez más fojas mientras crece semana a semana la cantidad de damnificados, en un contexto marcado por acusaciones cruzadas entre los involucrados y una fuerte incertidumbre.
En paralelo, aumenta la preocupación de los inversores, que aseguran no tener claridad sobre el destino de sus fondos ni sobre cuándo -o si- podrán recuperar el dinero invertido, más cuando acaban de ponerle freno al traspaso de la sociedad al grupo adquirente, luego del polémico fallo de un juez que se retractó de la decisión que había tomado cinco días antes y que ahora deberá ser motivo de un recurso o un planteo de nulidad.
Este caso sin dudas ya se perfila como el conflicto inmobiliario más grande de la Ciudad de los últimos tiempos, más cuando la ex mujer del fundador de la empresa se acaba de presentar nuevamente ante la Justicia para denunciar una aparente maniobra en su contra, vinculada a la aparición de un acta en fotocopia que lleva su firma cuando, según destacó, el día en que se confeccionó estaba de viaje en Brasil.
Se trata de Lucrecia Villar Loos, que habló de una operación “absurda, falaz e infundada”.
Al parecer, fue luego de haber tomado conocimiento de dos presentaciones que advertían de la existencia de un acta -la número 6- fechada el 30 de diciembre de 2024, en la que supuestamente la sucesora del fundador de la empresa ABES, ante su fallecimiento, aceptaba el uso de fondos de otros fideicomisos para cubrir las obligaciones derivadas de la constructora.
Sin embargo, la mujer no solo desconoció la asamblea y su contenido, sino que también la firma atribuida a su persona.
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“En la fecha en la que se celebró esa asamblea yo no estaba en el país. En efecto, partí hacia la República Federativa del Brasil con mi pareja Rodrigo Mazzeo con fecha 29 de Diciembre de 2004, habiendo retornado el día 4 de Enero de 2025”, expresó y adjuntó los tickets de los vuelos, vouchers de hotel Solar Porto Galinhas donde se habría hospedado y el pasaporte que así lo acreditaría.
El acta Nº 6 motivó un rechazo de la viuda del fundador de ABES. Dijo que la firma es trucha
Lo que le llamó la atención a la viuda de Gustavo Tejada Ibañez fue que ese documento, al margen de que lo tachó de inválido, estuviera en poder de dos personas que le imputan a ella conductas que generaron un perjuicio económico.
“No es normal que los denunciantes cuenten con documentos internos de una sociedad, salvo violación de las normas de preservación de la privacidad de cualquier persona, aún jurídica”, argumentó.
El expediente por la supuesta estafa millonaria con los departamentos ya es muy voluminoso
Por eso consideraron que todo pudo ser orquestado por uno de los principales denunciados que hoy tiene este caso y que habría sido recientemente condenado en sede civil por promover la ejecución de un pagaré -por U$D 3.050- que se consideró inhábil, ya que la firma inserta en el documento carecía de identidad gráfica con la del ejecutado.
“A fin de zanjar definitivamente la cuestión, pido a la Fiscalía que requiera al Sr. Juez de Garantías que libre una orden de registro y secuestro del libro de asambleas a la sede de la firma ABES sita en Plaza Rocha N° 89 pisos 10 y 11. También que se remita a la Asesoría Pericial de La Plata a fin de que realice una pericia scopométrica con las firmas allí insertas y mi indubitable, para dictaminar la pertenencia o no a mi patrimonio escritural y que se dictamine la contemporaneidad de la firma con el texto impreso. Por último y, en caso de ser desconocida la documental, pido se oficie a la Dirección Nacional de Migraciones, para que informe los movimientos de entradas y salidas de la suscripta entre los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025”.
En tanto, se supo que ABES Desarrolladora de Negocios SRL se presentó en el expediente para requerir el rol de particular damnificado en el caso, ya que entiende que hubo bienes adquiridos con fondos provenientes de la operatoria de la empresa, que debían integrar su patrimonio o aplicarse al saneamiento de su pasivo, terminaron en otras compañías afines.
“Ello así porque la sociedad que asumía las obligaciones quedaba privada, al mismo tiempo, de los activos que debían respaldarlas. Ese es, justamente, el núcleo de la lesión patrimonial aquí denunciada”, se indicó.
“La defraudación cometida contra ABES consistió, entonces, en despojarla de los activos generados con los fondos de su propia actividad, dejándola sin respaldo patrimonial suficiente y colocándola en una situación de insolvencia y colapso operativo”, concluyeron.
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