Instituto ganó y dejó sin invicto a Defensa

Instituto logró tres puntos de oro, en su lucha por abandonar los últimos puestos, al derrotar anoche y sin objeciones a Defensa y Justicia por 2-0, en un partido que cerró la decimotercera fecha del torneo Apertura.

Los goles de la Gloria fueron convertidos por el chileno Nicolás Guerra y Matías Tissera, uno en cada tiempo.

Con este triunfo, Instituto, se recuperó de la derrota que sufrió ante Boca en la Bombonera (2-0), antes del parate por la doble fecha FIFA. Mientras que Defensa resignó su invicto en el torneo (era el único que ostentaba esa condición) y además, se quedó con las ganas de subirse a la punta del Grupo A, que sigue estando en poder del Vélez del Mellizo Guillermo.

El equipo cordobés fue un legítimo ganador. Porque hizo mejor las cosas y porque supo pegar en los momentos claves del partido.

El Halcón, en tanto, estuvo lejos de repetir las últimas actuaciones, y se vino de Córdoba con las manos vacías.