Gran Hermano: se accidentó Andrea Del Boca y la sacaron en ambulancia

Una caída de la actriz Andrea Del Boca generó preocupación entre sus compañeros y la producción.

Allí, el accidente completo fue visto en el inicio de Gran Hermano donde se ve que Andrea Del Boca cayó de boca y estaba llorando.

Andrea Del Boca se cayó en Gran Hermano. Así, según contaron en la tele, la actriz fue sacada en ambulancia de la casa tras su accidente.

Pero, las versiones se contradicen, ya que según su hija Anna Del Boca, su madre "está bien", tal como comunicó en vivo a través del stream del programa.

La caída de Andrea se vio en la pantalla y la transmisión fue cortada, según comunicaron los usuarios de X que siguen de cerca Gran Hermano Generación Dorada. "Está cortado porque se cayó Andrea", decía uno de los mensajes en la red social.

Entonces, comenzaron a sonar distintas versiones en torno al nuevo accidente de Del Boca.

Mientras algunos creen que es una estrategia para sacarla nuevamente de la casa. Otros creen que el accidente es real, y que debió ser asistida por médicos debido a que tiene 60 años y cualquier caída puede significar un riesgo para partes de su cuerpo como su cadera.

Por un lado, su hija Anna Del Boca confirmaba que lo de Andrea fue solo un susto. "Hablé con la producción y me dicen que me quede tranquila", dijo la joven desde el stream de Telefe que habla del Gran Hermano.

"Es muy torpe... todo el tiempo se tropieza, no sé qué le pasa... Con una caída así se fracturó una costilla, una vez", contó Anna sorprendida por el nuevo accidente de su madre.

Lo cierto es que, cerca de las 22 horas, y antes de cerrar su programa, desde la pantalla aseguraban que Andrea Del Boca salió nuevamente de la casa en ambulancia.

Andrea se cayó de boca en la cocina. "Le están haciendo una tomografía facial y una radiografía de tórax", contó finalmente Santiago Del Moro desde el programa