Afirman que el líder iraní se encuentra en estado crítico

Un informe de inteligencia difundido por el diario The Times sostiene que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, se encuentra inconsciente y en estado crítico en la ciudad de Qom, lo que le impediría participar en la toma de decisiones en un momento de máxima tensión regional.

El documento, que circula entre aliados del Golfo y recoge evaluaciones de servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel, describe su condición como “grave” y advierte sobre un vacío de poder en la cúpula de la República Islámica. Según el informe, el clérigo, de 56 años, permanece bajo estrictas medidas de seguridad, sin capacidad de ejercer autoridad política o religiosa.

Esta versión contrasta con la postura oficial de Teherán, que sostiene que Khamenei continúa al mando tras haber sido designado sucesor de su padre, el ayatolá Alí Khamenei. Sin embargo, su ausencia pública desde el inicio del conflicto y la difusión de contenidos generados con inteligencia artificial para simular su actividad han alimentado las dudas sobre su verdadero estado de salud.

ESPECULACIONES

Las especulaciones se intensificaron luego de que se confirmara que resultó herido en el ataque que provocó la muerte de su padre y otros familiares. Desde entonces, sus mensajes han sido transmitidos por terceros, lo que refuerza la hipótesis de una incapacidad funcional prolongada.

En este contexto, analistas consideran que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica podría estar ejerciendo el control efectivo del país, utilizando la figura del líder como símbolo de continuidad institucional. Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que su gobierno negocia con otros funcionarios iraníes, sin contacto directo con el líder supremo.

El memorando también menciona el inusual retraso en el funeral de Alí Khamenei, que, según la tradición chiita, debería haberse realizado de inmediato. Fuentes de inteligencia detectaron la construcción de un mausoleo en Qom con capacidad para más de una tumba, lo que alimenta versiones sobre un posible desenlace inminente.