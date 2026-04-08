Afirman que el líder iraní se encuentra en estado crítico

El infierno para los pasajeros: los micros, “con la mitad” de los servicios
El infierno para los pasajeros: los micros, “con la mitad” de los servicios
De la pinta al café con torta y las cervecerías, del boom a los cierres
En obras, educación y barrios, los mayores gastos de la Comuna
Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado
Nuevo paro nodocente complicará las clases en colegios y facultades
Mirando el reloj: cayeron los mercados por la tensión bélica
AFA-gate: duro revés para Tapia y Toviggino en la causa por evasión
Citan a las prestamistas de Adorni y se viene una declaración clave
Micrófono indiscreto en Diputados: “Las mujeres son mi debilidad”
El oficialismo va por Glaciares y anticipan una sesión al rojo vivo
Kicillof y un encuentro en la Gobernación para delinear el armado del PJ
Piquete en la Autopista por la eliminación de un programa social
Alak designó a Matías Remes Lenicov como subsecretario de Hacienda
Subió 6% el peaje y un viaje a capital federal ya sale $11.600 en hora pico
Desconcierto comercial ante nuevos cortes por la miniserie de Netflix
Horror en Abasto: intentó prender fuego a su ex con la hija adentro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un informe de inteligencia difundido por el diario The Times sostiene que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, se encuentra inconsciente y en estado crítico en la ciudad de Qom, lo que le impediría participar en la toma de decisiones en un momento de máxima tensión regional.
El documento, que circula entre aliados del Golfo y recoge evaluaciones de servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel, describe su condición como “grave” y advierte sobre un vacío de poder en la cúpula de la República Islámica. Según el informe, el clérigo, de 56 años, permanece bajo estrictas medidas de seguridad, sin capacidad de ejercer autoridad política o religiosa.
Esta versión contrasta con la postura oficial de Teherán, que sostiene que Khamenei continúa al mando tras haber sido designado sucesor de su padre, el ayatolá Alí Khamenei. Sin embargo, su ausencia pública desde el inicio del conflicto y la difusión de contenidos generados con inteligencia artificial para simular su actividad han alimentado las dudas sobre su verdadero estado de salud.
Las especulaciones se intensificaron luego de que se confirmara que resultó herido en el ataque que provocó la muerte de su padre y otros familiares. Desde entonces, sus mensajes han sido transmitidos por terceros, lo que refuerza la hipótesis de una incapacidad funcional prolongada.
En este contexto, analistas consideran que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica podría estar ejerciendo el control efectivo del país, utilizando la figura del líder como símbolo de continuidad institucional. Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que su gobierno negocia con otros funcionarios iraníes, sin contacto directo con el líder supremo.
El memorando también menciona el inusual retraso en el funeral de Alí Khamenei, que, según la tradición chiita, debería haberse realizado de inmediato. Fuentes de inteligencia detectaron la construcción de un mausoleo en Qom con capacidad para más de una tumba, lo que alimenta versiones sobre un posible desenlace inminente.
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street en vilo por la tensión con Teherán
LE PUEDE INTERESAR
Cadenas humanas para proteger instalaciones iraníes
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí