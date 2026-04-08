Kicillof y un encuentro en la Gobernación para delinear el armado del PJ

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Axel Kicillof parece convencido de la necesidad de construir una oferta electoral que traspase los límites del peronismo. Esa es la idea que viene amasando de cara a la disputa electoral del año que viene que pretende protagonizar como principal antagonista de Javier Milei.
Esa premisa incluso lo lleva a descreer de ir a una interna “con los mismos de siempre” para definir una candidatura por el PJ. “Los que estaban en 2023 hoy siguen estando. Hay que armar algo nuevo y sumar a gente que venga a aportar desde otros sectores”, dicen cerca del mandatario provincial.
En ese contexto debería leerse la reunión que Kicillof mantuvo ayer con el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, que llegó acompañado del legislador Nicolás Massot.
Monzó es uno de los dirigentes que empuja la idea de armar un esquema opositor amplio para competir en una Paso. “Podría ser un sector más volcado a la centroizquierda y otro más al centro”, le escucharon analizar diversos dirigentes.
Es un objetivo que también estaría persiguiendo Miguel Pichetto y que incluso se lo habría deslizado a Cristina Kirchner con quien se reunió hace algunas semanas tras romper largos años de distanciamiento.
En esa misma línea, tanto Pichetto como Monzó se reunieron semanas atrás con los senadores provinciales de Unión y Libertad.
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Ese día el ex diputado nacional aprovechó para verse con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. En ese encuentro se convino realizar una reunión con Kicillof que se terminó por concretar ayer.
El peronismo está en pleno movimiento en sintonía con las polémicas y las denuncias que impactan sobre el gobierno de Milei.
Aún desde su lugar de detención, Cristina Kirchner también se muestra activa. Incluso, trascendió, bajó la directiva para que los intendentes bonaerenses que le responden reciban y dialoguen con dirigentes que estuvieron en la vereda de enfrente del kirchnerismo en los últimos años como el caso de Pichetto.
Reflejo de esa directiva, la intendenta de Moreno y una de las dirigentes que quiere pelear por la Gobernación en 2027, Mariel Fernández, recibió al propio Pichetto. “Para volver a tener un gobierno comprometido con la gente, es necesario que todos los sectores del peronismo podamos dialogar e integrarnos. Como dirigentes, tenemos la responsabilidad de estar cerca de la sociedad, de representar a la Argentina del trabajo y la producción, y de hacernos cargo de la situación que estamos atravesando”, escribió el diputado en su cuenta de X donde posteó una foto junto a la jefa comunal.
Del contenido del encuentro entre Kicillof y Monzó no trascendió demasiado, pero sí se supo que el armado de un esquema opositor para terminar con la experiencia libertaria en 2027 habría estado en el centro de análisis.
Hay quienes piensan, incluso, en un armado para competir en una Paso peronista liderado por un dirigente ajeno a ese partido. Liderado, acaso, por alguien que no proviene de la política tradicional.
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