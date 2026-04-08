Dólar oficial quieto, bajó el blue y suben los financieros

El dólar oficial volvió a caer en el segmento mayorista y se sostuvo por debajo de los $1.400, mientras el CCL amagó con cruzar la barrera de los $1.500, por lo que la brecha entre ambos se amplió a casi 7%.

El billete se mantuvo a $1.415 para la venta en Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta o turista se ubicó en $1.839,5.

En el mercado informal, el dólar blue cayó $5 a $1.395 para la venta, su nivel más bajo en casi siete meses.

Entre los dólares financieros, el dólar MEP subió 0,04% a $1.430,16, mientras que el dólar CCL escaló 0,3% a $1.485,31, luego de superar durante la rueda los $1.500.