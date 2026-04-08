Inesperado acercamiento: Nico Vázquez y Gime Accardi se mostraron juntos

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Luego de su escandalosa separación, Nico Vázquez y Gimena Accardi volvieron a mostrarse juntos aunque en un contexto que pocos imaginaban. La expareja fue vista en el último adiós a Alejandro Farrel, el reconocido representante artístico y figura clave en la farándula local.
Como era de esperarse, la coincidencia durante el velatorio de Farrel no pasó desapercibida: los actores fueron vistos en el mismo lugar, caminando juntos y charlando.
Afectados por la pérdida, Vázquez y Accardi se mostraron cabizbajos, pero charlando amablemente mientras se llevaba a cabo la despedida, en la que varias figuras del espectáculo dijeron presente. Si bien este encuentro causó revuelo, ya que se trató de la primera vez que coincidieron públicamente, la realidad es que cada uno rehizo su vida tras su ruptura y posterior divorcio.
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