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Eduardo Feinmann sostuvo un filoso cruce con Nati Jota y Olga por la entrevista a Agostina Páez 

Eduardo Feinmann sostuvo un filoso cruce con Nati Jota y Olga por la entrevista a Agostina Páez 
8 de Abril de 2026 | 09:37

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Sin dudas, la entrevista a Agostina Páez en el streaming Olga desató una fuerte polémica que escaló rápidamente en los medios.

Luego de haber estado detenida en Brasil por un episodio de racismo, su primera aparición pública en un estudio, generó opiniones cruzadas, entre ellas la durísima crítica de Eduardo Feinmann: “Es una vergüenza. Esperemos que Olga la trate como lo que es, una racista y una vergüenza para la Argentina”, escribió el periodista en sus redes. 

"Mi crítica básicamente es hacia la abogada racista. No hacia los medios. Lo que yo no quería, por ejemplo, es que que los medios la traten como una diva y con beneplácito. Yo la vi a ella victimizarse absolutamente en cada una de las notas. Yo la hubiera entrevistado y no le creí nada. Yo la hubiera entrevistado como lo que es: una delincuente", afirmó.

Asimismo, Feinmann aseguró que en la Argentina el tema del racismo se trata con mucha "liviandad y es algo muy grave".

Por otra parte, fulminó los gestos racistas del padre de Agostina que se difundieron. "De tal palo tal astilla", dijo irónico ante las cámara de Intrusos y siguió "no me llama la atención. Ella lo mamó de chiquita".

Ante la pregunta si creía que a las nuevas generaciones y la plataforma Olga, por ejemplo, le falta un poco de tacto o de fluidez periodística para abarcar temas complejos respondió que "lo que haga cada uno de los medios me tiene sin cuidado. No los consumo. No me interesa. Se quisieron hacer los interesantes tratando un tema como es el racismo cuando viven hablando pelot... prácticamente la mayoría del tiempo"., cerró de manera contundente el periodista. 

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