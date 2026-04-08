PROMUCO, el programa de remoción de autos abandonados en La Plata: paso a paso, cómo funciona

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El proceso del Programa Municipal de Remoción y Compactación de Vehículos Quemados y Abandonados (PROMUCO) se inicia con el reporte de los autos incendiados o en abandonados en la vía públca y continúa con la intervención articulada de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia y el Programa Ciudad Limpia. Todo comienza llamando al 147.
Tras la verificación correspondiente, los vehículos son trasladados al Predio Logístico Municipal. En los casos en que no son reclamados dentro de los seis meses -o cuando presentan daños irreversibles producto de incendios- se dispone su compactación.
Este tipo de acciones contribuye a eliminar focos de infección y posibles criaderos de mosquitos y roedores, ayudando a prevenir enfermedades como el dengue y el hantavirus. Además, permite recuperar espacio público y mejorar las condiciones del entorno urbano.
Durante 2026, las intervenciones se llevaron a cabo en Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Melchor Romero, San Carlos, Lisandro Olmos, Los Hornos y Tolosa, donde se logró remover 221 vehículos que afectaban la higiene urbana y el entorno.
Si se considera además el inicio del programa en 2025, la cifra de rodados retirados asciende a 2.171, con operativos que alcanzaron a la totalidad de las localidades del partido.
Los procedimientos se ponen en marcha a partir de inspecciones realizadas por el Municipio y también gracias a denuncias de vecinos y vecinas, lo que permite detectar estos casos y avanzar con su resolución.
A su vez, el programa impulsado por la gestión del intendente Julio Alak tiene un componente social ya que los fondos obtenidos de la venta de la chatarra se destinan a instituciones de bien público.
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