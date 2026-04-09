Frutinovelas, un boom: por qué arrasan en redes sociales

Los personajes frutales son furor en las redes sociales, a partir de la aparición de una serie de frutinovelas / Web

En las últimas semanas, un formato tan extraño como irresistible empezó a copar las redes sociales: las frutinovelas, pequeñas series protagonizadas por frutas con rasgos humanos que viven historias de amor, celos, traiciones y escándalos dignos de cualquier culebrón.

Los videos circulan principalmente en TikTok, Instagram y YouTube Shorts. Son breves —generalmente duran entre un minuto y un minuto y medio— y están realizados completamente con inteligencia artificial. A pesar de su estética absurda, lograron cifras sorprendentes: solo en TikTok acumularon más de 30 millones de reproducciones en una semana.

El concepto es simple: personajes como bananas, naranjas o sandías aparecen con cuerpo humano, gestos faciales y voces dobladas en español neutro, protagonizando historias que mezclan romance, drama y humor.

EL INGREDIENTE PRINCIPAL: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El boom de las frutinovelas está directamente ligado al crecimiento de las herramientas de IA generativa, que permiten crear imágenes, voces y videos a partir de simples instrucciones escritas.

Con programas de video generativo y edición automática, los creadores pueden producir episodios completos sin equipos de filmación ni grandes presupuestos. En muchos casos basta una computadora potente y acceso a plataformas de inteligencia artificial para generar personajes, guiones y escenas en cuestión de minutos.

Esta facilidad de producción explica por qué el formato se multiplicó tan rápido. A diferencia de una telenovela tradicional, que requiere actores, escenografía y semanas de rodaje, una frutinovela puede crearse con muy pocos recursos.

RECUERDAN A LOS VIEJOS CULEBRONES

Aunque los protagonistas sean frutas, las tramas siguen la lógica clásica de las telenovelas. Infidelidades, triángulos amorosos, secretos familiares y giros inesperados aparecen en cada capítulo.

En una de las historias más populares, por ejemplo, una banana lucha por el amor de una naranja mientras un brócoli interviene en el conflicto. El resultado es una mezcla de melodrama y parodia que recuerda tanto a los reality shows como a las novelas televisivas.

En algunos casos incluso aparecen referencias a figuras reales o a disputas del mundo del espectáculo, transformadas en versiones frutales.

EL SECRETO DEL ÉXITO: EPISODIOS CORTOS Y ADICTIVOS

Una de las claves del fenómeno está en el formato ultrabreve. Mientras una telenovela tradicional puede tener cientos de capítulos, cada episodio de una frutinovela dura apenas unos segundos.

Ese formato encaja perfectamente con el funcionamiento de las redes sociales, donde los algoritmos privilegian los contenidos rápidos que retienen la atención.

Los usuarios pueden mirar varios episodios seguidos sin esfuerzo, comentar las escenas y compartirlas. En muchos casos participan como si se tratara de una novela real, preguntando qué pasará con los personajes o discutiendo las decisiones de la trama.

ENTRE EL HUMOR, LA IRONÍA Y EL CONSUMO REAL

Una parte del éxito de las frutinovelas se explica por el humor y lo absurdo del formato. Muchos usuarios las ven como una broma o una parodia de los realities y las novelas románticas.

Pero al mismo tiempo, el consumo termina siendo real. Miles de personas siguen las historias capítulo a capítulo, comentan los episodios y esperan el siguiente giro dramático, exactamente igual que ocurría con los culebrones tradicionales.

En la llamada economía de la atención, el algoritmo no distingue si alguien mira un video por gusto, por ironía o por simple curiosidad: lo importante es que siga mirando.

La escena de una pareja -banana y ananá- en la cama / Web

EL LADO POLÉMICO DEL FENÓMENO

El boom también abrió debates. Algunos especialistas advierten que ciertas historias incluyen violencia, estereotipos o contenidos sexualizados, algo que difícilmente aparecería en una telenovela televisiva tradicional.

También preocupa el impacto de este tipo de contenidos en los hábitos de consumo digital, especialmente entre los más jóvenes. El formato forma parte de lo que algunos expertos llaman “brain rot”, una tendencia de videos rápidos y repetitivos que pueden generar saturación y dificultar la concentración.

Más allá de las críticas, las frutinovelas muestran cómo la inteligencia artificial y las redes sociales están transformando la forma de producir y consumir entretenimiento.

En muy poco tiempo, un formato creado casi como una broma logró competir por la atención del público con series y producciones tradicionales que requieren enormes presupuestos.

Si el fenómeno será pasajero o marcará una nueva etapa en la cultura digital todavía es una incógnita. Pero por ahora, bananas, naranjas y sandías protagonizan uno de los fenómenos virales más curiosos del año.