Trump endurece el cerco nuclear sobre Irán

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Incluye supervisión estricta y la extracción de desechos atómicos de instalaciones subterráneas, en medio de un acuerdo aún incierto
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán no podrá continuar con el enriquecimiento de uranio y aseguró que Washington trabajará para retirar los residuos nucleares almacenados en instalaciones subterráneas del país persa. La declaración se enmarca en el frágil alto el fuego alcanzado tras semanas de escalada militar entre ambos países.
A través de su red Truth Social, Trump sostuvo que las instalaciones nucleares iraníes, dañadas por bombarderos B-2 durante la ofensiva iniciada el 28 de febrero, permanecen bajo “exhaustiva vigilancia satelital” por parte de la Fuerza Espacial estadounidense. Según el mandatario, uno de los puntos centrales del entendimiento es impedir que Teherán retome actividades sensibles del ciclo nuclear, en particular el enriquecimiento de uranio, un proceso clave tanto para usos civiles como militares.
El enriquecimiento de uranio consiste en aumentar la proporción del isótopo U-235. Mientras que niveles bajos sirven para generación de energía, porcentajes superiores al 90% son necesarios para armas nucleares. Por ello, ha sido históricamente uno de los focos de tensión entre Irán y Occidente, especialmente tras el debilitamiento del acuerdo nuclear de 2015.
Trump aseguró además que Estados Unidos colaborará con Teherán en la remoción de residuos nucleares enterrados, un paso que, según expertos, podría limitar la capacidad del país para reactivar su programa en el corto plazo. “Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados”, afirmó, al tiempo que adelantó posibles negociaciones sobre alivios arancelarios y sanciones.
Sin embargo, las dudas persisten. Un funcionario israelí indicó que Washington buscaría también el desmantelamiento del programa de misiles balísticos iraní, mientras que desde Irán insisten en que la guerra no ha terminado hasta que se definan condiciones formales, incluyendo el levantamiento de sanciones y la retirada de tropas estadounidenses de la región.
La fragilidad del acuerdo quedó en evidencia pocas horas después de su anuncio, cuando se registraron nuevos ataques con misiles y drones en el Golfo. En paralelo, el vicepresidente JD Vance advirtió que si Teherán incumple, habrá consecuencias severas.
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