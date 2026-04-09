La escribana de Adorni otra vez fue a Tribunales

La escribana del jefe de Gabinete Manuel Adorni se presentó esta mañana en los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su declaración y dijo que está “tranquila” con respecto a la investigación que encabeza la Justicia Federal.

Se trata de Adriana Nechevenko, que validó las escrituras de los dos inmuebles que posee Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz. Ayer, y se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita.

"No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila", dijo Nechevenko en declaraciones a la prensa a la salida.

Luego señaló que no hubo “dos personas que le prestaron plata” y que el funcionario fue quien llevó a las vendedoras de los inmuebles.

“Se trató de una hipoteca por saldo de precio, donde se entrega un monto inicial y el resto se paga en un plazo de un año, según lo acordado entre las partes”, indicó. “¿Qué quiere decir? Que una persona quiere comprar un inmueble, entrega un monto de acuerdo entre comprador y vendedor, obviamente menor al total de la de la operación, y el resto queda a pagar”, explicó.

Según Nechevenko, “nunca hubo cuota”, aunque sí había “un plazo de pago", que era un año. Consideró también que “realmente fue sin interés”. “Después, incluso entre las partes, pueden acordar una prórroga y cambiar, si quieren, algunos términos”, agregó.