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Otra marca que se va, dejando huella: John Foos cerró su planta en Argentina tras 40 años de producción

Otra marca que se va, dejando huella: John Foos cerró su planta en Argentina tras 40 años de producción
9 de Abril de 2026 | 10:53

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La histórica marca de zapatillas John Foos atraviesa el final de su etapa productiva en el país. Tras más de cuatro décadas de actividad industrial, la empresa decidió cerrar su planta en Beccar y reconvertir su modelo de negocios hacia la importación.

El cierre marca el fin de una trayectoria iniciada en los años 80, cuando la firma se consolidó como un emblema del calzado urbano argentino. La planta ubicada en el partido de San Isidro supo ser uno de los centros productivos más importantes del sector, con miles de pares diarios y una red de distribución que alcanzó todo el país.

La decisión implica el cese total de la fabricación local hacia fines de abril. A partir de entonces, la marca pasará a comercializar exclusivamente productos importados desde China, en línea con un proceso que ya venía desarrollándose de manera gradual en los últimos años. 

El impacto laboral es significativo. En 2023 la planta contaba con cerca de 400 trabajadores, pero ese número se redujo drásticamente hasta poco más de 50 en la actualidad, quienes ahora enfrentan la desvinculación definitiva.

El cierre además abrió un conflicto con los empleados. Según denunciaron, la empresa ofreció indemnizaciones por debajo de lo establecido por ley, en algunos casos entre el 60% y el 70%, lo que generó tensión y posibles reclamos judiciales. 

El cambio de esquema productivo no fue repentino. Durante los últimos años, la compañía había comenzado a incorporar componentes importados y luego productos terminados, desplazando progresivamente la fabricación nacional hasta su eliminación total.

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