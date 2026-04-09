Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Gimnasia avanza por Leandro Cufré: una reunión clave y su experiencia como entrenador

Gimnasia avanza por Leandro Cufré: una reunión clave y su experiencia como entrenador
9 de Abril de 2026 | 16:43

Escuchar esta nota

La dirigencia de Gimnasia avanzó las gestiones para definir al sucesor de Lucho Zaniratto. En una maniobra que se gestó con hermetismo, Leandro Cufré surgió como el principal candidato para tomar las riendas del primer equipo. El ex defensor del Lobo mantuvo este jueves un encuentro con el Director Deportivo, Germán Brunati, para afinar los detalles del proyecto en el club mens sana.

A sus 47 años, Cufré presenta un perfil que combina el sentido de pertenencia con un importante roce en el fútbol del exterior. Su recorrido como entrenador principal tuvo lugar en el Atlas de México, donde asumió en marzo de 2019. Durante casi un año de gestión, dirigió 32 encuentros con un saldo de 11 victorias, 5 empates y 16 derrotas, antes de finalizar su ciclo en enero de 2020.

 

Previamente, el ex zaguero acumuló conocimientos en el rol de asistente técnico en equipos de la liga mexicana como Cruz Azul (junto a Tomás Boy) y Santos Laguna (acompañando a Robert Siboldi).

Su experiencia también lo sitúa en el ámbito de selecciones, cuando integró el cuerpo técnico de José Pekerman en Venezuela a inicios de 2021. También, tras la salida de Pekerman, continuó como colaborador estrecho de Fernando "Bocha" Batista hasta finales de 2025, momento en el cual el ciclo concluyó luego de no alcanzar la clasificación para el Mundial de este año.

Cufre fue formado en las divisiones inferiores del Lobo, debutó en 1996 y se mantuvo en la institución hasta 2002, año en que fue transferido a la Roma de Italia. Su carrera como jugador lo llevó a disputar el Mundial 2006 con la Selección Mayor y a consagrarse campeón mundial juvenil en Malasia 1997.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Giro en el crimen del jubilado en La Plata: detuvieron al jardinero

Estudiantes ganaba en Colombia, bajó su nivel y terminó 1 a 1 ante un modesto Independiente Medellín

La UTA anunció un paro de colectivos desde esta medianoche: qué pasará en La Plata

Principio de incendio e impresionante operativo en La Plata: "La pava electrica hizo un cortocircuito"

Qué pasará con el precio de la nafta en La Plata tras el cese del fuego en Medio Oriente

Tragedia en la estación de La Plata: un hombre murió tras descompensarse al intentar subir al tren
+ Leidas

Más tensión entre la Provincia y un juez por el millonario embargo

El Lobo ante Camioneros con el único objetivo de ganar: formaciones, hora y TV

Terminó la elección de autoridades en las facultades de la UNLP: uno por uno, todos los decanos

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes ante DIM

La dirigencia de Gimnasia avanza por el nuevo DT: los caídos y los que siguen en carrera

Tras 20 años, dos listas pugnan en la elección del club Regatas

De la escuela de Bielsa y Heinze: Julio Vaccari, el candidato que asoma en Gimnasia conoce bien La Plata

Conflicto en el hospital Italiano por el pago incompleto de salarios
Últimas noticias de Deportes

El Lobo ante Camioneros con el único objetivo de ganar: formaciones, hora y TV

Etcheverry le hizo un gran partido a Alcaraz, aunque no fue suficiente y se despidió de Montecarlo

FIFA eligió a los mejores árbitros de Argentina y por primera vez habrá tres en un Mundial

Emotivos homenajes a Miguel Russo que hoy hubiese cumplido 70 años: "Fiel símbolo del ADN Pincha"
Espectáculos
Gran Hermano: qué participante de “La casa de los famosos” viajará a Argentina
Nacha Guevara contra Diputados por la aprobación de la Ley de Glaciares: “No tienen perdón"
El actor Guillermo Pfening chocó y volcó su auto, cómo está su salud
Impacto por un chat privado que la China Suárez le mandó a la familia de Icardi: ¿qué les dijo?
Viviana Canosa y Fabián Doman volverán la televisión con programa propio en un importante canal, fechas y detalles
La Ciudad
Un cráter en el asfalto y una calle “intransitable” en Tolosa
Un basural cumple dos meses en San Carlos
Micros | La reunión entre el Gobierno y las cámaras transportistas, sin avances: prometen "normalizar" gradualmente
En La Plata, la Comuna y Agronomía acuerdan un plan para la gestión estratégica del arbolado y el cinturón hortícola
La sesión en el Concejo: cambios en el Ematur de La Plata
Policiales
Vuelco, un herido y caos en el cruce de Camino Centenario y 466: al filo de la tragedia
Julio “Chocolate” Rigau: analizan una vía alternativa al juicio oral
Entraron a los gritos, los amenazaron de muerte y desvalijaron la casa: hay un detenido
Se descompensó y perdió la vida al subir al tren
Quién es el detenido por el brutal crimen de Néstor Copoletti en Villa Elisa
Política y Economía
El juez pidió levantar el secreto bancario de Adorni y citó a declarar a otros cinco testigos
Alarma por despidos y paralización de obras en la Ruta Nacional 5: piden a Provincia que interceda ante Nación 
El puerto de San Nicolás concentró casi el 70% de fertilizantes en 2025
Provincia financiará la reparación del techo escolar en Ramallo
San Nicolás: la UP3 supera ampliamente el promedio de sobrepoblación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla