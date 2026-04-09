Gimnasia avanza por Leandro Cufré: una reunión clave y su experiencia como entrenador

La dirigencia de Gimnasia avanzó las gestiones para definir al sucesor de Lucho Zaniratto. En una maniobra que se gestó con hermetismo, Leandro Cufré surgió como el principal candidato para tomar las riendas del primer equipo. El ex defensor del Lobo mantuvo este jueves un encuentro con el Director Deportivo, Germán Brunati, para afinar los detalles del proyecto en el club mens sana.

A sus 47 años, Cufré presenta un perfil que combina el sentido de pertenencia con un importante roce en el fútbol del exterior. Su recorrido como entrenador principal tuvo lugar en el Atlas de México, donde asumió en marzo de 2019. Durante casi un año de gestión, dirigió 32 encuentros con un saldo de 11 victorias, 5 empates y 16 derrotas, antes de finalizar su ciclo en enero de 2020.

Previamente, el ex zaguero acumuló conocimientos en el rol de asistente técnico en equipos de la liga mexicana como Cruz Azul (junto a Tomás Boy) y Santos Laguna (acompañando a Robert Siboldi).

Su experiencia también lo sitúa en el ámbito de selecciones, cuando integró el cuerpo técnico de José Pekerman en Venezuela a inicios de 2021. También, tras la salida de Pekerman, continuó como colaborador estrecho de Fernando "Bocha" Batista hasta finales de 2025, momento en el cual el ciclo concluyó luego de no alcanzar la clasificación para el Mundial de este año.

Cufre fue formado en las divisiones inferiores del Lobo, debutó en 1996 y se mantuvo en la institución hasta 2002, año en que fue transferido a la Roma de Italia. Su carrera como jugador lo llevó a disputar el Mundial 2006 con la Selección Mayor y a consagrarse campeón mundial juvenil en Malasia 1997.