Nutricionistas, sexólogos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo

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El suplemento dominical Temas llegará recargado con nuevas temáticas para los lectores de EL DIA. Con propuestas disruptivas, alejadas de la agenda que desgastan al público, estos son algunos de los mejores títulos acompañados de palabras autorizadas, como siempre, de especialistas platenses:
• Obesidad infantil: entre la crisis y el rol vital de las escuelas. Laura Salzman, presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, habló con este medio y advirtió: "Es central repensar los entornos escolares como espacios promotores de salud, donde no solo se garantice el acceso a alimentos, sino también se construyan hábitos, se regule la oferta y se promueva la educación alimentaria con perspectiva de derechos”. Más información con EL DIA del domingo.
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• El deseo en crisis: menos encuentros, más presiones y vínculos que se transforman. “El deseo sexual es una fuerza interna que impulsa a la búsqueda de una experiencia erótica”, explica -en diálogo con EL DIA- Hugo Moviglia, médico platense especialista en cirugía, urología y sexología.
• La nueva cara de la estética: más jóvenes, más hombres y menos exceso. “En los últimos años hubo un crecimiento muy marcado en la consulta estética”, confirmó -en diálogo con EL DIA- Juliana Wagner, médica especialista en dermatología y medicina estética que trabaja en La Plata y Coronel Suárez. Para Wagner, ese aumento se potenció principalmente a partir de la pandemia, cuando las personas comenzaron a verse más en cámaras, a observarse con mayor detenimiento y a tener más tiempo para mirarse al espejo.
• Con inteligencia artificial y en tiempo real, platenses trazan un mapa de reclamos barriales. “Los reportes que pueden cargar los vecinos son: calles rotas, luminarias defectuosas o inexistentes, falta de agua, hechos de inseguridad y cualquier otro reclamo que tenga que ver con cuestiones urbanas”, detalló Francisco Leonardelli, joven de 25 años, frentista de la Ciudad y emprendedor tecnológico, que habló con este medio.
• Diego “El Cigala”: “Las músicas se encuentran y se aportan, y así crecen”. En un mano a mano con EL DIA, el madrileño trae a la Ciudad su espectáculo “Flamenco y Son”, cruce de ritmos que el artista dice ha sido “orgánico, de todo corazón”.
• Una vida por y para el arte. De exponer en el Louvre, visitar al Papa y recorrer con sus obras el mundo, Nilda Fernández Uliana -artista que reside en La Plata- describió su trayectoria, contó qué la sigue motivando y analizó si es o no posible vivir de la disciplina. “Hoy les digo esto a mis alumnos: ‘Investiguen, trabajen la materia, que después el cerebro te ordena’”, desliza con EL DIA, en un video exclusivo.
• ¿Hasta cuándo se puede sostener una promesa? Valeria Moran, platense de corazón, visitó el estudio de EL DIA y contó, en formato audiovisual, de qué se trata su novela flamante “8”. Es una novela, un thriller emocional basado en la amistad y los vínculos de los años 90”, contó a este medio.
• Hablar inglés cara a cara: encuentros para practicar el idioma y conocer gente en La Plata. Nicolás Montanari, estudiante de informática en la UNLP, llegó a estos encuentros por necesidad. “Los propios obstáculos de mi carrera me llevaron a profundizar en el inglés”, explica. Silvia Rodríguez, contadora, llegó al mismo punto desde otro lugar. “Dominaba la gramática pero me costaba hablar”, dice.
• Legumbres: el alimento olvidado que vuelve a la mesa con más fuerza que nunca. “¿Cuántas veces a la semana, o mejor dicho al mes, te acordás de incorporar legumbres?”, plantea la nutricionista platense Agustina Alda en diálogo con EL DIA.
POR MES*
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