Anna Del Boca contra su padre Ricardo Biasotti: “Sé perfectamente lo que viví"

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La influencer Anna Chiara del Boca opinó sobre las declaraciones que su padre, Ricardo Biasotti, realizó en una jornada de apoyo a una propuesta de ley contra las “denuncias falsas” en el Senado Nacional. La joven pidió que no “desacrediten” su testimonio, argumentando que solo ella sabe el calvario que vivió durante su infancia.
Anna Chiara denunció a su padre por abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores. Sin embargo, fue sobreseído por falta de pruebas, mientras que los psicólogos a cargo de la causa determinaron que su relato se trataba de “recuerdos implantados”.
A raíz del testimonio de su padre en el Senado, la joven brindó una entrevista en A lo Barbarossa donde se mantuvo firme con su verdad y lo vivido durante su niñez: “Fíjense quién expone esta situación y a mí de vuelta. Yo no le hablo a esta persona hace años. No hablo ni con esta persona hace años por decisión propia. No me interesa, emocionalmente ni económicamente”.
En la misma línea, cuestionó el timing con el que su padre decidió volver a hacer público el tema: “La verdad es que estoy bastante grandecita, vaya casualidad que utilice este momento para seguir con este circo cuando ni lo mencioné, en vez de dejarme en paz, en vez de dejarme crecer. La verdad es que no se me mueve ni un pelo porque sé perfectamente lo que viví y lo que me hizo sentir”.
Además, destacó el rol de su madre frente a las denuncias, lo que le costó varias críticas del ojo público: “No me voy a cansar de repetir: escuchen a las infancias. Es muy cruel lo que hacen. Yo tuve el privilegio de tener una madre que sí me escuchó. Y perdió mucho por defenderme, la verdad, porque ella jamás lo diría, pero yo sí, y me la banco con quien sea”.
Visiblemente molesta por tener que volver a hablar sobre su padre, la influencer puso el foco sobre los medios: “Porque esta cuestión de ‘las denuncias falsas que destruyen vidas’... Ahora imagínate una denuncia donde me empiezan a psicopatear de todos lados para convencerme de pedir perdón y retractarme por todo lo que me hicieron sufrir. Eso incentivan, son parte del problema. Mi recomendación, genuinamente, llámense a silencio porque es macabro lo que están haciendo”.
”A mí nadie me viene a decir qué hacer, lo que viví, lo que sentí. Porque decir que tengo un guion y que me lavaron el cerebro es, justamente, subestimarme. Hablan con una versión... y yo no tengo una parte, yo tengo todo lo que viví. Que no siento necesidad de explicar, porque reitero: yo la historia no la borro, pero sí la supero”, sentenció.
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