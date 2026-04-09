Estatales anunciaron un paro nacional para el 21 de abril: que pasará en Provincia y La Plata
Estatales anunciaron un paro nacional para el 21 de abril: que pasará en Provincia y La Plata
Escasean fondos y los intendentes motorizan marchas y reclamos por la situación financiera en municipios bonaerenses
Milei: “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”
El Lobo ante Camioneros con el único objetivo de ganar: formaciones, hora y TV
VIDEO.- Después del dolor, una caricia al alma para Benito: el perro del jubilado asesinado en La Plata ya tiene nueva familia
Micros | La reunión entre el Gobierno y las cámaras transportistas, sin avances: prometen "normalizar" gradualmente
Excarcelaron a la auxiliar de jardín de La Plata que robó y estafó a su compañera de trabajo
El conflicto por los micros y la plaza Malvinas dominaron el debate en el Concejo Deliberante de La Plata
La industria se desplomó 12% en los primeros dos meses del año: cuáles fueron los sectores más afectados
El juez pidió levantar el secreto bancario de Adorni y citó a declarar a otros cinco testigos
El drama de la falta de agua en La Plata, en primera persona: "Me levanto a las 4:30 para saber si carga el tanque"
Terminó la elección de autoridades en las facultades de la UNLP: uno por uno, todos los decanos
Tapia y Toviggino, más complicados: ¿retenían indebidamente los ingresos por publicidad de los clubes?
Ex combatientes de La Plata rechazan la "Marcha de Antorchas" a la Plaza Islas Malvinas impulsada por Presti
“Me enojé y lo agarré”: Gonzalo Heredia, entre gritos y tensión, explotó contra un fan en el teatro
Anna Chiara Del Boca contra su padre Ricardo Biasotti: “Sé perfectamente lo que viví"
VIDEO. "Pidió que la filmaran hasta el final": el tráiler y los detalles de "Perfecta", el documental de Silvina Luna
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Vuelco, un herido y caos en el cruce de Camino Centenario y 466: al filo de la tragedia
FIFA eligió a los mejores árbitros de Argentina y por primera vez habrá tres en un Mundial
Lluvia de disparos en La Plata y la sospecha de una trama narco
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El domingo, un cupón de descuento para llevarse la revista y la pelota
Etcheverry le hizo un gran partido a Alcaraz, aunque no fue suficiente y se despidió de Montecarlo
Otra marca que se va, dejando huella: John Foos cerró su planta en Argentina tras 40 años de producción
Israel inicia negociaciones y Trump dice que tropas permanecerán desplegadas cerca de Irán
Quién es el detenido por el brutal crimen de Néstor Copoletti en Villa Elisa
Julio “Chocolate” Rigau: analizan una vía alternativa al juicio oral
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el 21 de este mes en reclamo de la reapertura de paritarias. La decisión se conoció en el marco de un plenario del gremio que reunió a las seccionales de todas las provincias, tendiente a definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias
“El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en sus redes.
Al respecto, dijo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”. “El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros”, finalizó el dirigente.
Fuentes gremiales, consultadas por Diario EL DIA, confirmaron que "seguramente haya adhesión en la Provincia". A su vez, en los próximos días se definirá la modalidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí