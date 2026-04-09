Suba del 123% y sueldos de hasta $8 millones para los ministros de Milei

El límite de la motosierra de Javier Milei es la propia Casa Rosada, donde sus cuchillas no recortan ni dañan. Al menos desde el 2 de enero de este año, cuando el Gobierno terminó con la política de salarios congelados para el Gabinete y solo habrían quedado frizados los sueldos del Presidente y su vice, Victoria Villarruel. Según reportes periodísiticos, el resto de la plana mayor libertaria recibió incrementos superiores al 120%.

Mientras el salario de Milei se mantendría en $4.066.018 y el de la vice en $3.764.821, los ministros, que hasta diciembre cobraban (en bruto) $3.584.006, se habrían beneficiado con una jugosa actualización a lo largo de los últimos meses.

Según información oficial citada por el diario La Nación, el sueldo de los ministros pasó a ser en enero de $7.129.501; en febrero, $7.272.091; en abril, que se percibe los primeros días de mayo, alcanzaría los $7.902.331; y el de mayo ascendería a $8.020.866.

Según fuentes oficiales, esa suma es la que también percibiría el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Por su parte, los secretarios −que hasta diciembre percibían $3.282.709− cobraron $6.530.145 por enero; $6.660.748, por febrero; recibirán $7.238.005 en mayo por el sueldo de abril; y pasarán a ganar $7.346.575 el mes siguiente.

Los subsecretarios −que en diciembre cobraban $2.981.513− recibieron $5.930.989 por enero; $6.049.609 por febrero y $6.573.902 por abril. El sueldo de mayo (que se cobra a inicios de junio) llegará a $6.672.510.

Al comparar los salarios de diciembre y con los de febrero da como resultado un aumento del 102%; entre diciembre-abril, un 120%; y entre diciembre-mayo, un 123% de suba.

La medida fue efectivizada a través del DNU 931/2025 que se publicó el 2 de enero con las firmas de Milei, Adorni y Diego Santilli (Interior).

La decisión, que favorece hacia adelante a los funcionarios (al quedar atada a los porcentajes de incremento de la administración pública nacional), choca con la bandera de la austeridad para justificar el ajuste que pregona el Gobierno, que además le puso techo a las paritarias en sectores privados en los que -según el caso- a veces ni se llega al millón de pesos.

En un sentido similar, los senadores −blanco habitual del Presidente por subirse el sueldo− cobraron en marzo $11,6 millones en bruto; mientras que los diputados rondaron los $7 millones (con el plus de representación).

En contraste, el promedio salarial de los trabajadores estatales nacionales es de $1.200.000, con un ingreso mínimo en los $600.000 que cobran los civiles de las Fuerzas Armadas, según cálculos de ATE.

En tanto que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) era en enero de $1.646.344, según el relevamiento que hace la Subsecretaría de Seguridad Social sobre la base de los sueldos que perciben los trabajadores en relación de dependencia tanto en el sector público como en el privado.