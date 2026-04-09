Más tensión entre la Provincia y un juez por el millonario embargo

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La Fiscalía de Estado busca correr de la causa a Alberto Recondo. Fuerte descargo del magistrado. Resuelve la Cámara de Apelaciones
La causa por contaminación en las costas de la Región en la que la Provincia fue embargada en 157 mil millones de pesos volvió a quedar empantanada, a la espera de una resolución de la Cámara de Apelaciones de La Plata.
El juez federal platense que venía interviniendo en el proceso, Alberto Recondo, fue recusado por la Fiscalía de Estado por considerar que dejó de ser imparcial. Recondo rechazó la recusación y ahora es la Cámara de Apelaciones la que tendrá que resolver sobre la cuestión. Es decir, si lo ratifica al magistrado o acepta el planteo realizado por el fiscal Hernán Gómez.
Estas idas y vueltas no exentas de acusaciones se enmarcan en una causa de larga data. La Provincia no cumplió con una orden judicial de 2022 que la obligaba a presupuestar fondos para obras de saneamiento en las costas del Río de La Plata debido a la contaminación que generan los residuos cloacales generados en La Plata, Berisso y Ensenada.
En ese contexto, en los primeros días de marzo el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 4 de La Plata a cargo de Recondo, dispuso embargar a la Provincia por $157.164.287.201 para garantizar el inicio de obras destinadas al tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales.
Fiscal de estado Hernán Gómez
El magistrado venía advirtiendo sobre la gravedad de la contaminación del sistema hídrico integrado por el arroyo El Gato, el Río Santiago y el Río de la Plata. Incluso, un informe pericial elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) incorporado al expediente describió “un grado de contaminación aberrante de todo el sistema”.
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Para la Fiscalía de Estado, el juez dejó de ser “imparcial” y adoptó medidas “exageradas”
Frente al embargo dispuesto por Recondo, la Fiscalía de Estado reaccionó con dureza y pidió la recusación del magistrado. Algunos de los argumentos esgrimidos por el fiscal Gómez para correr al juez son que perdió la imparcialidad porque se volvió “protagonista” y tomó medidas exageradas, en relación al embargo. El organismo encargado de defender los intereses de la Provincia sostuvo que el juzgador “ha perdido la debida imparcialidad para intervenir en este proceso, todo lo cual afecta de forma directa el debido proceso y la garantía de igualdad de las partes”.
También advirtió que “en esta etapa última del proceso” exhibió “una clara y manifiesta animadversión hacia mi representada que incluye a esta Fiscalía de Estado”. Gómez señaló además que el embargo “era a todas luces desproporcionado, irrazonable y descalzado de la medida cautelar incumplida, quedando en evidencia su finalidad sancionatoria hacia mi representada”.
La Fiscalía de Estado advirtió que podría presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por el acccionar del juez. Recondo no se quedó de brazos cruzados y le advirtió a Gómez que se abstuviera de realizar “amenazas”. Ese es otro de los capítulos del enfrentamiento entre el juez y el fiscal Gómez.
Juez federal Alberto Recondo
Tomándose de ese planteo de Recondo, la Fiscalía de Estado fundamentó la recusación. “Evidencia con toda claridad que el sentenciante carece de la objetividad e imparcialidad al momento de decidir en este proceso, debiendo apartarse en pos de la garantía de igualdad de las partes, debido proceso y derecho de defensa en juicio”, concluyó Gómez.
En una resolución que se conoció en las últimas horas, Recondo defendió su accionar, rechazó la recusación y elevó las actuaciones a la Cámara de Apelaciones para que decida sobre el planteo del Fiscal de Estado.
“No existe de mi parte enemistad, odio o resentimiento hacia la Provincia ni hacia la Fiscalía de Estado, ni por supuesto, hacia el señor Fiscal de Estado. La actuación del suscripto, señalada como hostil, no implicó más que el ejercicio de funciones netamente jurisdiccionales”, se defendió el magistrado.
Y añadió: “El embargo dispuesto, lejos de “anticipar la sentencia”, ha sido dictado como consecuencia de la pasividad adoptada por la provincia de Buenos Aires frente al mandato judicial consentido, luego de transcurridos más de 3 años desde su dictado, y haberse acreditado su incumplimiento”.
Recondo dijo luego que el dictado de esa medida “no configura un adelanto de sentencia, sino un intento por detener el proceso que, conforme el informe pericial incorporado en autos, ha transformado cuerpos de agua enteros en ´sumideros´”.
Recondo sostiene que la Provincia está buscando que la causa quede en manos de otro juez
El juez menciona que esta recusación busca “elegir al otro juez” (el del Juzgado Federal 2), ya que en La Plata solo hay dos secretarías con esta competencia.
La semana pasada, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefín, había ordenado revocar el embargo sobre las cuentas del Banco Provincia de Buenos Aires dispuesto por Recondo.
El tribunal de alzada había ordenado también citar a la Provincia y a los abogados demandantes a una audiencia para avanzar en la realización de las obras de saneamiento pendientes.
En medio de la controversia, Recondo dejó entrever que buscan correrlo de la causa para que quede en manos del juzgado Federal 2.
Es un tribunal que subroga Alejo Ramos Padilla.
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