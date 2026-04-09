Caso $Libra: ofensiva contra Karina y Adorni

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Al inicio de la sesión especial en Diputados, la oposición sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento los tres proyectos de ley vinculados al caso $Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó una mayoría.
El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue quien planteó la moción para poner en tratamiento las iniciativas orientadas a que los dos altos funcionarios del Gobierno de Javier Milei comparezcan a la Cámara baja a rendir cuentas sobre su presunta participación en la trama de la cripto estafa.
El tercer expediente que se puso en consideración para incluirlo en la sesión, y que salió rechazado, buscó que Javier Milei de respuesta sobre los llamados telefónicos y/o mensajería con el intermediario cripto Mauricio Novelli, y también sobre posibles pagos recibidos por el presidente de parte de este empresario. La votación arrojó 125 votos positivos y 116 negativos, pero como los expedientes no tenían dictamen, se hubiera requerido una mayoría agravada de las tres cuartas partes de los diputados presentes.
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