Conmoción por la muerte de una policía en un puesto de vigilancia de Berisso

Un trágico suceso sacudió a la comunidad y a las fuerzas de seguridad de la región. Una mujer policía de 34 años murió en el interior de una garita de control ubicada sobre la avenida 60.

De acuerdo con los datos preliminares del caso, la víctima habría accionado un arma de fuego para efectuarse un disparo en la zona abdominal. Pese a la extrema gravedad de la herida sufrida, la oficial tuvo la fuerza necesaria para tomar su equipo de comunicaciones y modular un pedido de asistencia urgente a sus compañeros.

Las unidades de emergencia y patrulleros de la zona se movilizaron con inmediatez al escuchar la alerta por el handy. No obstante, el despliegue rápido no alcanzó para revertir el crítico cuadro. Al arribar al puesto de la avenida 60, los equipos médicos y de rescate constataron que la mujer ya se encontraba sin signos vitales.

Las autoridades correspondientes iniciaron las pericias de rigor en el lugar del hecho para determinar con exactitud la mecánica del trágico desenlace y preservar la escena.