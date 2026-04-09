Sube el ausentismo: el 66% de los secundarios de la Provincia falta 15 ó más días

En el punto extremo del ausentismo hay un 10% en el país que falta al menos 30 días al año / Demian Alday

Según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, el 66 por ciento de estudiantes secundarios bonaerenses acumulan 15 faltas o más. La estadística indica el liderazgo de la Provincia en el país, que registra un promedio del 51%. Docentes, psicólogos y autoridades educativas aseguran que los chicos faltan más que lo aceptable, que las causas oscilan entre factores socioeconómicos y de salud y que, la desconexión con las familias es uno de los principales problemas a resolver.

Sin ir más lejos, Martín Zurita, dirigente de la Asociación de Institutos Privados de Argentina (Aiepa), sentenció: “En La Plata, los factores de inasistencia reflejan la tendencia Provincial”.

Asimismo, Juan Pablo Dagnino, docente en diferentes escuelas secundarias de la Ciudad, contó: “En general hay un problema con el ausentismo. Suele haber chicos que asisten poco o casi nada”.

En tanto, Perpetuo Lentijo, titular de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas, dijo: “El ausentismo tiene que ver con el debilitamiento entre familia y escuela; la falta de apoyo en el ámbito familiar a las obligaciones escolares”.

El informe llamado “Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria?” muestra que, a nivel país, el índice del ausentismo es del 51% y creció 7 puntos en dos años (en 2022 era del 44). Esa torta tiene una porción conformada por el 21 por ciento, que falta entre 15 y 19 días al año; otro 20%, que resta entre 20 y 29; y otro 10%, que no va a clases 30 o más días.

Atrás de Buenos Aires, aparecen la capital federal con el 59% de alumnos con 15 o más inasistencias y Tierra del Fuego, con 55%. En el otro extremo, San Juan registra el 30% y Santiago del Estero el 27%.

El documento, que se desprende de los últimos datos disponibles de las pruebas Aprender (2024), concluyó: “Hay una polarización en la asistencia. Se mantiene estable el grupo que falta poco, pero se amplia el de quienes faltan mucho”.

En el sistema bonaerense, cuando un estudiante llega a 10 inasistencias se prende una luz amarilla: la escuela debe contactar a la familia, buscando un compromiso de asistencia. Lo mismo si llega a las 20 y al tocar las 28. Aunque en ese nivel se analizará si hace falta ayuda de otras instituciones u organismos y se debe elaborar un plan para que regularice las materias.

El profesor Dagnino sostuvo que hay “más casos de ausentismo en escuelas donde los chicos vienen de hogares complejos, con problemas, o que recursan, son grandes y empiezan a buscar trabajo” y agregó: “A partir de segundo o tercer año, la ausencia comienza a ser más marcada. En un curso, suele haber entre 5 o 6 chicos que directamente no van”.

A la hora de analizar causas, Zurita reflexionó: “Se explica por factores socioeconómicos, de salud física y mental. Es una realidad preocupante. Tantas ausencias implican una interrupción; lo que no se aprende hoy es la base de futuros aprendizajes”.

En tanto, Lentijo alertó “un aumento del desinterés de los adolescentes en las obligaciones escolares. Cuando se debilita la participación familiar, el chico no va a la escuela” y señaló una particularidad más: “El ausentismo es dramático en los períodos de intensificación, lo que provoca una acumulación inusual de materias previas”.

Asimismo, dijo: “En situaciones de mayor vulnerabilidad a nivel familiar, es mayor el ausentismo. Los adultos tienen obligaciones laborales que hacen que no se pueda controlar la regularidad de la concurrencia adolescente” y vaticinó: “El número de 15 inasistencias por año me parece demasiado generoso. La realidad supera el promedio”.

Luján Rulli, licenciada en psicopedagogía y miembro de un Equipo de Orientación Escolar local, detalló que el ausentismo tiene “implicancias porque aprender es un trabajo, es un hábito que se va construyendo y que requiere regularidad” y “enseñar los contenidos se da de forma espiralada, de más a sencillo a lo más complejo. Si uno se pierde de eso, faltarán herramientas para utilizar esos aprendizajes en otros contextos”.

“Es necesario un trabajo particular con el chico, con la familia, con los docentes para que el estudiante pueda encontrar y revincular el lazo social de la escuela”, aseguró Rulli.

La primera jornada de capacitación escolar Provincial tuvo como eje evaluar el presentismo y establecer estrategias ante las faltas reiteradas. EL DIA consultó en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, y no obtuvo respuesta.