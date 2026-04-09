Julio “Chocolate” Rigau: analizan una vía alternativa al juicio oral

“Chocolate” Rigau es una de las supuestas piezas de una estructura ideada para defraudar al Estado / Web

El escándalo de las tarjetas o los plásticos de la Legislatura bonaerense, a través de las cuales se habrían desviado más de 800 millones de pesos a valores históricos desde 2022, escribirá un nuevo capítulo judicial, ya que para hoy está fijada una audiencia virtual desde las 08.30, en la que la fiscal Viviana Arturi dará a conocer las estimaciones de pena para cada uno de los 50 imputados que están citados a juicio oral.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el objetivo de la reunión es poder simplificar el proceso con eventuales acuerdos de parte, que reducirían drásticamente la cantidad de acusados que lleguen al debate.

Entre los imputados hay 50 personas. Tres supuestos líderes y los llamados tarjeteros

Las fuentes consultadas mencionaron que “nadie está obligado a pactar nada, pero al conocer la pretensión punitiva del Ministerio Público, tal vez alguno muestre interés en lograr una probation o un abreviado con pautas de conducta sin tener que exponerse a un proceso oral”.

La trama imputativa muestra en la cúspide de la estructura que habría sido ideada para defraudar al Estado bonaerense, a Claudio Albini y, a su hijo Facundo, y a Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ por quien se hizo conocido el caso cuando quedó filmado realizando repetidas extracciones de dinero de un cajero automático de las calles 7 y 54.

Después se posicionan como partícipes los llamados “tarjeteros” o prestanombres, quienes entregaron los plásticos para la operatoria, a cambio de supuestos favores jubilatorios o laborales.

De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso EL DIA, el listado completo de los imputados es el siguiente: “Claudio Gustavo Albini; Facundo Mario Albini; Julio Segundo Rigau; Diego Beron; María Amanda Albino; Mabel Susana Alvear; Graciela Del Carmen Anivarro; Daniel Alfredo Mederos; María Cecilia D´ovidio; Raúl Horacio Boragina; Mónica Patricia Carbeta; Brenda Gisele Caro; Marisol Correa; Ernesto Fabián Crivaro; Raúl Boragina; Arturo Teodomiro Falcón Ramírez; Perla Adriana De Micheli; Lourdes Gabriela Degollada; María Cristina Degollada; Rosana Silvia Delgado; Flavia Antonella Di Rosa; Raúl Marcelo Folone; José Alberto Da Ponte; Ricardo González; Diego Guillermo Koster; Lucas Damián Lucero; Lidia Leonor Malmaceda; Sheila Belen Maroni; Agata Solange Plana; Silvia Marcela Pérez; Rubén Alberto Mendivil; Ramiro Alberto Pascual; Matías Federico Pecile; Juan Martín Méndez; Gerardo Rigau; Enzo Mariano Plana; Patricio Pascual Prieto; Cecilia Raimondo; Carlos Alejandro Raverllat; Alvaro Agra; Ramón Raúl Silva; Maximiliano Gastón Rigau; Aldana Ayelén Rodríguez; Antonio Javier Rodríguez; Ricardo Mario Sánchez; Ramón Alberto Sosa; Juan José Tocci; Paula Alejandra Valdata; Juan Marcos Miguel Vallejos y Oscar Antonio Vrcic”.

En la requisitoria de elevación a juicio, a cargo de la fiscal que investigó el hecho, Betina Lacki, se dejó asentado que el día en que “Chocolate” Rigau cayó preso intentó defraudar económicamente a la administración pública, utilizando 40 de las mencionadas tarjetas, con las que procedió a la extracción de la suma de 30.000 pesos de cada una de las cuentas asociadas a las mismas, obteniendo un total de 1.260.000 pesos en efectivo en billetes de 1.000 pesos, no logrando proceder a la extracción de dinero de las restantes cuentas por razones ajenas a su voluntad, ya que, un empleado municipal de la Guardia Urbana de Prevención en la caseta municipal ubicada en la Plaza San Martín, advirtió su accionar y dio aviso a personal policial que se constituyó en el lugar y procedió a la aprehensión, así como a la incautación del dinero en efectivo extraído y las tarjetas de mención”.

Como se sabe, tantos Rigau, primero, como los Albini después, consiguieron una morigeración de su situación de detención.

Respecto de los dos últimos, pese a las idas y vueltas en las distintas instancias recursivas, fueron los jueces Fernando Luis María Mancini y Mario Kohan quienes votaron por conceder el beneficio sobre la base del precedente de Rigau.

Si bien la jueza María Florencia Budiño propuso rechazar el recurso, al defender el fallo de la Cámara de Apelaciones que sostuvo que la situación de los Albini no era similar a la de “Chocolate” Rigau, la mayoría torció la decisión final.

“Las circunstancias de los Albini no eran idénticas o equiparables”, advirtió la jueza.

Con la audiencia virtual de hoy se conocerán las penas que pretende imponer la fiscalía

Esto fue por el mayor rol jerárquico de los Albini y su condición de funcionarios públicos, un factor relevante que hace pensar en el peligro procesal de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Los jueces Mancini y Kohan, en cambio, adhirieron a los fundamentos de Atencio y argumentaron que la equiparación que hizo el juez de primera instancia entre la situación de los Albini y la de Rigau tenía “suficiente peso específico”.

Según los magistrados, para justificar el encierro hace falta explicar “de forma concreta y razonada” cómo las circunstancias invocadas contra los acusados “derivan en su riesgo de fuga o entorpecimiento futuro”.