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El Lobo ante Camioneros con un objetivo: ganar

Tras la salida de Zaniratto dirige interinamente Ariel Pereyra. Ingresan como titulares Max, Steimbach, Zalazar y Auzmendi

El Lobo ante Camioneros con un objetivo: ganar

Nicolás Barros Schelotto será titular esta noche en el Florencio Sola

9 de Abril de 2026 | 05:24
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Gimnasia, que viene de tres derrotas consecutivas que provocaron el despido de Fernando Zaniratto del cargo de entrenador, buscará avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina cuando enfrente está noche a Camioneros, equipo que milita en la Primera B Metropolitana.

El encuentro se jugará en el estadio Florencio Sola de Banfield desde las 21.00 y será arbitrado por Maximiliano Macheroni, con Damián Espinoza y Mauro Ramos como asistentes, mientras que el Cuarto árbitro será Alejandro Scionti. En los tramos iniciales de esta competencia no hay VAR. Televisa TyC Sports y habrá transmisión radial a través de La Redonda.

Gimnasia llega al compromiso ante Camioneros en su peor momento del año. Las derrotas ante Independiente Rivadavia (2-3), Atlético Tucumán (1-0) y Huracán (0-3) dejaron sin trabajo a Fernando Zaniratto, quien será reemplazado por Ariel Pereyra en un interinato que se extendería hasta el partido del lunes ante Sarmiento en Junín.

La decisión tomada por la dirigencia sorprendió a Zaniratto, quien hizo una dura catarsis a través de Instagram: “Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento. Nunca me saqué responsabilidad de estos últimos malos resultados, pero si ganábamos ayer éramos unos fenómenos y nos metíamos 6tos, perdimos y ciclo cumplido. ¿Éste es el proceso a mediano/largo plazo que tanto hablaron? Sé que en el fútbol mandan los resultados, pero tenemos que entender de dónde venimos. Coherencia por favor”, escribió el exentrenador albiazul.

Ariel Pereyra, encargado de la Reserva desde principio de año, decidió cuatro modificaciones para esta noche. Tras su ausencia por suspensión, Alexis Steimbach volverá a la titularidad en lugar de Bautista Barros Schelotto, Augusto Max también regresa por Ignacio Miramón, Maximiliano Zalazar -entró bien ante el Globo- jugará por Lucas Castro y Agustín Auzmendi será titular por primera vez desde su llegada en reemplazo de Manuel Panaro.

El equipo albiazul viene arrastrando serios problemas defensivos, al punto de ser una de las vallas más vencidas (18 goles en contra) después de Newell’s. En algunos partidos no pudo sostener el rendimiento de los primeros tiempos y en las últimas fechas no fue efectivo en el arco de enfrente, como si lo había sido en partidos anteriores.

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Tácticamente, el Pata Pereyra apostará por algo distintos desde el vamos al jugar con dos centrodelanteros, aunque resta saber dónde ubicará a Nacho Fernández, quien en los últimos encuentros jugó con libertades desde la derecha del ataque.

Además, irán al banco de relevos Julián Kadijevic, Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Matías Melluso, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Lucas Castro, Santiago Villarreal, Franco Torres, Manuel Panaro y Jorge De Asís.

 

Si Gimnasia pasa de ronda, lo espera Acassuso, que dio el batacazo al eliminar a Newell´s

 

Por su parte, Camioneros no está sufriendo el cambio de categoría y se mantiene en la mitad de la tabla de la Primera B. El club de los Moyano apostó en diversas canastas para llegar al fútbol de AFA, fue campeón del primer Promocional Amateur y de Primera C. Ahora marcha noveno con 12 puntos, a siete del líder Excursionistas en la B Metropolitana. El equipo de Esteban Echeverría es dirigido por Axel Clazón, quien fuera ayudante de campo de Alejandro Orfila en el conjunto tripero. Además , Clazón tiene una vinculación afectiva con Gimnasia. Su equipo acumula cinco partidos sin perder y jugará ante el Tripero su partido más importante.

El ganador de este partido se meterá en la próxima instancia de la Copa Argentina donde ya espera Acassuso, que dio el golpe contra Newell’s ganándole 2-0 por los 32vos de final.

Sin dudas para Gimnasia el encuentro de esta noche es clave porque no puede repetir fracasos anteriores en esta Copa Argentina como los sufridos en 2023 y 2025, cuando fue eliminado contra equipos de categorías inferiores. Por eso, será un partido con obligaciones para el equipo de Ariel Pereyra.

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