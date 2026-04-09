Terminó la elección de autoridades en las facultades de la UNLP: uno por uno, todos los decanos

9 de Abril de 2026 | 08:06

Las unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata definieron a sus nuevos decanos para el período de gestión 2026-2030. Desde principios de marzo, los Consejos Directivos de las distintas facultades sesionaron para elegir a sus máximas autoridades.

Tras el proceso de elección recientemente finalizado, así quedaron conformadas las cúpulas de las facultadas para la nueva etapa directiva para los próximos cuatro años:

Arquitectura y Urbanismo: con 15 votos positivos y uno negativo, Gustavo Páez resultó reelecto como decano.

Odontología: el 2 de marzo fue electo por unanimidad Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano de la Facultad.

Ciencias Astronómicas y Geofísicas: el 6 de marzo fue reelecta Amalia Meza como decana de la Facultad con 14 votos a favor y 2 en blanco.

Ciencias Exactas: el Consejo Directivo eligió a Silvana Stewart con el voto favorable de 12 miembros del órgano de cogobierno.

Ingeniería: con 15 votos positivos y una abstención, Marcos Actis resultó reelecto como decano.

Ciencias Agrarias y Forestales: el 13 de marzo, el Consejo Directivo eligió a Gabriel Keil como nuevo decano por 11 votos a favor.

Ciencias Naturales y Museo: con 10 votos a favor, el 13 de marzo fue electa Sandra Torrusio como decana de la Facultad.

Psicología: el 13 de marzo por unanimidad, fue reelecta María Cristina Piro.

Periodismo y Comunicación Social: el 18 de marzo fue reelegida con 15 votos, Ayelén Sidún.

Informática: el 19 de marzo por unanimidad, fue reelecto Marcelo Naiouf.

Ciencias Jurídicas y Sociales: el 26 de marzo, con 15 votos positivos, fue elegida como decana, Valeria Moreno.

Humanidades y Ciencias de la Educación: el 27 de marzo, fue elegido de forma unánime, Hernán Sorgentini.

Ciencias Veterinarias: el 27 de marzo, Sara Inés Williams, fue elegida con el voto favorable de 15 consejeros y una abstención.

Trabajo Social: el 30 de marzo y por unanimidad, fue electo decano de la Facultad, José Scelsio.

Ciencias Económicas: el 30 de marzo, con 15 votos a favor, Martín López Armengol fue elegido decano.

Ciencias Médicas: el 30 de marzo, con el apoyo de 13 consejeros, resultó electo Gustavo Marín.

Artes: el 7 de abril, por unanimidad, Juan Pablo Fernández fue elegido decano.



