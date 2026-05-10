Un ‘delfín’ autómata que se come el petróleo

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
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Un pequeño robot con forma y tamaño de zapatilla podría convertirse en un gran aliado contra los derrames de petróleo. Desarrollado por investigadores de la Universidad RMIT, en Australia, este prototipo fue diseñado para moverse con agilidad en zonas donde los barcos no llegan, como manglares, puertos o aguas poco profundas. Bautizado como “Electronic Dolphin”, el dispositivo navega la superficie y succiona el crudo mediante un sistema de filtrado especial, sin necesidad de usar químicos agresivos. Su secreto está en un material inspirado en los erizos de mar, capaz de repeler el agua y atrapar el petróleo de forma selectiva, logrando una limpieza más eficiente y amigable con el ambiente. Durante las pruebas, el robot alcanzó una recuperación de hasta 2 mililitros por minuto con una pureza superior al 95%. Además, su diseño reutilizable permite trabajar durante más tiempo sin perder eficacia. Lejos de reemplazar a los grandes barcos, este minirobot busca complementarlos, actuando con rapidez en áreas difíciles. Aunque aún necesita mejoras, como mayor autonomía, representa un paso prometedor para proteger ecosistemas marinos en situaciones críticas.
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