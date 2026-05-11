UCR: interna en tres distritos

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Luego de la UCR bonaerense anunciara una lista de unidad detrás de Emiliano Balbín, para las internas del 7 de junio, llamó la atención que en, al menos, tres distritos de la Provincia no se hubiera arribado al consenso y se anuncie la competencia. El caso más importante es el de General Pueyrredón (Mar del Plata), donde se enfrentarán dos listas: una encabezada por Ricardo Liceaga Viñas y la otra, por Fernando “Pipi” Herrera. En Mercedes también habrá interna: Marcelo Ventrelli y Sofía Marino presentaron oficialmente una lista propia que competirá con la del oficialismo local, conducido por Karina La Regina y Martín Zunino. Y en Avellaneda, al oficialismo le surgió en las últimas semanas la competencia interna de una nueva línea llamada “Renovación + Unidad”, con Martín Ruiz Deza y Melisa Gorosito a la cabeza.
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