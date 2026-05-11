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La Plata será sede del 1º Congreso Nacional de Sociológos

La Plata será sede del 1º Congreso Nacional de Sociológos
11 de Mayo de 2026 | 02:00
Edición impresa

La Plata será sede del Primer Congreso Nacional de Sociólogas y Sociólogos “Profesión, Trabajo y Sociedad”. Se realizará el 1º de junio, Día del Sociólogo, en el Centro de Posgrado y Convenciones de la Universidad Nacional de La Plata. Lo organiza el Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la provincia de Buenos Aires.

 

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