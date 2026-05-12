Bullrich: "El Presidente tiene una emocionalidad importante"

La senadora Patricia Bullrich dijo que el presidente Javier Milei tiene "una emocionalidad importante".

Así lo expresó este martes en el ingreso a JONAGRO, donde será una de las expositoras.

"El Presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo", sostuvo Bullrich en declaraciones a la prensa, antes de entrar a la actividad.