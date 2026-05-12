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Política y Economía

Bullrich: "El Presidente tiene una emocionalidad importante"

ANTICIPO.- La senadora se refirió de esa forma a lo que fue la última reunión de Gabinete

Bullrich: "El Presidente tiene una emocionalidad importante"
12 de Mayo de 2026 | 11:23

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La senadora Patricia Bullrich dijo que el presidente Javier Milei tiene "una emocionalidad importante".

Así lo expresó este martes en el ingreso a JONAGRO, donde será una de las expositoras.

"El Presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo", sostuvo Bullrich en declaraciones a la prensa, antes de entrar a la actividad.

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