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Política y Economía

La jefa comunal de Cañuelas y el legado del papa Francisco

La jefa comunal de Cañuelas y el legado del papa Francisco
14 de Mayo de 2026 | 02:53
Edición impresa

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, participó este sábado de un panel sobre juventudes, liderazgo y ecología integral realizado en el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde además se presentó el libro “Camino a otra manera. Jóvenes, liderazgo y ecología integral en la Escuela Laudato Sí”.

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