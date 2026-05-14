La jefa comunal de Cañuelas y el legado del papa Francisco

La inseguridad, sin control: más comerciantes duermen en el trabajo
Tras un aval judicial, avanzarán con la obra de la plaza España
En los barrios crecen las quejas por ataques de perros callejeros
Otro testigo admitió que el jefe de Gabinete le pagó US$21.000 en efectivo
Gobernadores aliados evitarían el pedido de interpelación a Adorni
Las Fuerzas Armadas podrán volver a hacer contrainteligencia militar
“Los rectores de las universidades cobran 4 veces más que el Presidente”
Libertarios quieren eliminar: sellos para el traspaso de inmuebles y autos
El Colegio de Abogados celebra sus elecciones de medio término
Denunció que lo balearon en un robo y sospechan de una coartada
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La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, participó este sábado de un panel sobre juventudes, liderazgo y ecología integral realizado en el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde además se presentó el libro “Camino a otra manera. Jóvenes, liderazgo y ecología integral en la Escuela Laudato Sí”.
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