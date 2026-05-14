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Policiales

Un camión chocó a una motociclista en City Bell

Un camión chocó a una motociclista en City Bell
14 de Mayo de 2026 | 03:34
Edición impresa
Una joven de 24 años resultó herida tras un accidente de tránsito ocurrido en 152 y 446, en City Bell, cuando por causas que se investigan un camión embistió la moto que conducía. Al arribo policial, la víctima se encontraba consciente, con casco colocado, y manifestaba dolor en una rodilla. Fue asistida por una ambulancia del SAME y trasladada al Hospital San Roque de Gonnet, donde se confirmó que las lesiones no revisten gravedad. La Justicia ordenó pericias y relevamiento de cámaras.
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